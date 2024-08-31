Sağlıklı bir ilişkiye sahip olduğunuzu gösteren 5 işaret

Sağlıklı bir ilişki herkese göre farklı dinamikler barındırır çünkü herkesin farklı ihtiyaçları vardır. Ancak sağlıklı bir ilişkideki temel faktör, değişen her duruma adapte olma yeteneğidir. İşte sağlıklı ilişkinin temel işaretleri...

AÇIK İLETİŞİM

Sağlıklı ilişki yaşayan çiftler, hayatlarında olan biten her konuyla ilgili birbirleriyle konuşur. Görüşleri farklı olsa da dinlemeyi ve kendi bakış açılarını açıklamayı bilirler.

DENGE

Sağlıklı ilişkilerde partnerler birbirlerine destek olur, birbirlerine ihtiyaç duyar. Ancak bunu kendi özbenliklerini kaybetmeden yaparlar. Özetle birbiriniz için yaratılmış olsanız bile tüm ihtiyaçlarınız için birbirinize bağımlı olmazsınız.

GÜVEN

İlişkide güven rahat hissetmenizi sağlar. Partnerinizin size duygusal ya da fiziksel bir zarar vermeyeceğini bilmenize yardımcı olur.

ÇATIŞMALARI ÇÖZME İSTEĞİ

Sağlıklı ilişkilerde de zaman zaman çatışmalar yaşanır. Ancak önemli olan atışmaya yaklaşma biçimidir. Eğer partnerinizle dürüstçe ve saygılı olarak konuşabiliyorsanız doğru noktadasınız demektir.

MERAK ETMEK

Sağlıklı ve uzun vadeli ilişkilerin bir diğer noktası da karşı tarafa duyulan meraktır. Partnerinizin hayatında olup bitenleri ya da onun hedeflerini, düşüncelerini bilmek istemek birbirinize karşı esnek olmayı sağlar.