Sağlıklı bir uyku için nelere dikkat edilmeli?

Uyku hepimizin gün içindeki yaşam kalitemizi derinden etkiliyor. Peki, sağlıklı bir uykunun olmazsa olmazları nelerdir?

Bugün Dünya Uyku Günü! Peki, sağlıklı bir uyku için yapılması gerekenleri biliyor musunuz? Prof. Dr. Ahmet Aydın sağlıklı bir vücudun sağlıklı bir uykudan geçtiğini ve bunun içinde yapmanız gerekenleri anlattı.

İşte dikkat edilmesi gerekenler

En geç saat 23.00'te yatmalısınız.

Kış aylarında daha uzun uyumalısınız. Ama en fazla 9, en az 5 saat olmalı bu durum...

Akşam 21.00'dan sonra televizyon izlememelisiniz ve bilgisayar açmamalısınız.

Evinizdeki ışık miktarını hava karardıktan sonra kısmalısınız.

Uyuduğunuz oda tamamen karanlık olmalı. Melatonin bu durumda çok iyi salgılanır.

Yatmaya yakın saatlerde bir şeyler yememelisiniz. Akşam yemeğinizi de yatmadan en az 2 saat önce yemelisiniz.

Yatak odanızın sıcaklığı yüksek olmamalı hatta 21 dereceyi geçmemeli.

Öğleden sonra çay, kahve gibi kafeinli içecekler içmemelisiniz.

Yatağa çorabınızla yatmalısınız.

Mum ışığında dinlendirici kitap okumalısınız. (Eğer tüm yaptıklarınıza rağmen hala uykuya dalmakta zorlanıyorsanız.)

Yatmadan önce duş almalısınız.

Sabahları kendiniz uyanmalısınız, alarmla uyanma alışkanlığından vazgeçmelisiniz.

Yatak içindeyken televizyon izlememelisiniz.

Uyuma saatinizde sıvı içecekler tüketmemelisiniz.

Uyku saatiniz her zaman aynı olmalı.

Her gün en az 30 dakika egzersiz yapmalısınız.

Uykunuzu bozabilecek ilaçları mümkün olduğunca kullanmamalısınız.

Bu habere tepkiniz:



17/03/2022 16:53