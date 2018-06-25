Sağlıklı bir yaşam için şekerinizi kontrol ettirin

Şeker hastalığı aniden değil 5-15 yıllık bir süreç sonucunda ortaya çıkar. Bu dönemde yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerle süreci tersine çevirmek, tamamen sağlıklı olmak mümkündür…

Hangi testleri yaptırmalısınız?

Açlık kan şekeri yanı sıra tokluk kan şekeri, açlık ve tokluk insülin düzeyleri ve son 3 aylık ortalama kan şekeri düzeyini gösteren hemoglobin A1c tetkikleriyle bu dönem saptanır ve gerekli önlemlerle kişi tamamen sağlıklı hale gelebilir. Şeker hastalığı bir karbonhidrat metabolizma bozukluğudur. Özellikle rafine şeker içeren sofra şekeri, bal, pekmez, makarna, pilav gibi gıdalardan kesinlikle uzak durmak gerekir. Rafine beyaz undan yapılmış olan pasta, börek, çörek, simit, kek, bisküvi gibi gıdalar aynı şekilde bol miktarda şeker içerir ve tüketilmesi sakıncalıdır.

İki çay kaşığı şeker bile vücudu yorar!

Şekerin fazlası karaciğerde yağ olarak depolanır. Rafine şeker vitamin, mineral, lif, antioksidan, fitobesin içermez. Tam tersine şeker işlenmek için vücudun vitamin, mineral ve besin kaynaklarını kullanır. Bu yönüyle şeker gıda değil antibesin karakterindedir. Şeker vücutta asit üretir, bağışıklık sistemine zarar verir ve bedeni kaos ortamına sürükler. İki çay kaşığı rafine beyaz şeker bile vücudu yorarak olumsuz etkilere yol açar. Şeker karaciğerin kolesterol üretmesine, idrarla kalsiyum ve magnezyum kaybına, insülin salgılanmasını arttırarak vücudun su tutmasına neden olur. Aynı zamanda hormonal sistemimizin zarar görmesine neden olur.

Gıdaların etiketlerini mutlaka inceleyin

Şeker, değişik isimler altında pek çok işlenmiş, ambalajlı gıdada yer alır. Tatlı olmayan gıdaların içerisinde bile çoğu zaman şeker bulunur. İşlenmiş gıdalarda şekerin birçok farklı ismi vardır. Genel olarak sonu ‘oz' ile biten (dekstroz, fruktoz, laktoz, glikoz, maltoz gibi) gıda isimleri gizli şeker içerir. Bunun dışında mısır şurubu, arpa şurubu, meyve suyu konsantresi, meyve suyu, yüksek fruktozlu mısır şurubu, bal, pekmez, akça ağaç şurubu, pancar şekeri gibi besinler rafine şeker içeren diğer gıdalardır. Ambalajlı gıdaları satın alırken bu sözcüklere dikkat edilmelidir. Şekerden uzak durmak sağlıklı ve zinde olmak için ilk adımdır. Şeker insanı hasta eder ve erkenden yaşlandırır. Bağımlılık yapar ve yavaş yavaş hasta eder.

Sofra şekerinden başka beyaz undan yapılmış ekmek, çörek, börek, kek, pizza, kahvaltılık gevrek, hamburger gibi gıdalar bol miktarda şeker içerir. Bunun dışında ketçap, salata sosları, mayonez, konserve ve işlenmiş et ürünleri de şekerli gıdalardır. Katı gıdaların yanı sıra asitli içecekler, sodalar, bira, enerji içecekleri, meyve suları ve meyve suyu konsantreleri şeker içerirler.

Aklınızda bulunsun…

Bilinen veya şeker içeren gıdalar kesinlikle tüketilmemelidir. Sadece şeker değil mısır şurubu, mısır unu, mısır patlağı, mısır nişastası gibi fruktoz içeren gıdalardan da uzak durulmalıdır. Şeker yerine ölçülü organik, temiz, doğal, işlenmemiş meyve ve kuruyemiş tüketimine ağırlık verilmelidir.