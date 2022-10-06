Sağlıklı cilt için her gün yapmanız gerekenler

Cildiniz gün içerisinde dış etkenlerden çok fazla etkilenir. Cildinizi korumak ve cilt bariyerini güçlendirmek için cildinize her gün iyi bakmanız gerekir. Cildinizi her gün temizleyerek, nemlendirerek ve düzenli beslenerek güçlü hale getirebilirsiniz. Cildinizi koruma altına alarak cilt problemlerinin oluşmasını engelleyebilirsiniz.

Cildin erken yaşlanmasını engellemek, sivilce, akne ve siyah nokta gibi cilt sorunlarını önlemek için cilt sağlığını korumanız gerekir. Cildinize iyi bakmadığınızda cildiniz matlaşır ve sağlıksız görünür. Cilt sağlığını korumak için her gün dikkat etmeniz gerekenleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

DÜZENLİ BESLENME ŞART

Sağlıklı bir cilde sahip olabilmek için düzenli ve dengeli beslenmeniz gerekir. A, B, C ve E vitamini barındıran besinleri tüketerek cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Maydanoz, domates, yeşil yapraklı sebzeler, badem, ceviz, sütü ürünleri gibi gıdalar cildi besler. Cildin erken yaşlanmasının önüne geçer. Cilt bariyerini güçlendirerek dış etkenlere karşı korur. Cilt sağlığınız için bu besinleri beslenme listenizden eksik etmemeniz gerekir.

HER GÜN 2 LİTRE SU İÇİN

Su içmek cildin nem dengesini korumanıza yardımcı olur. Su içerek cildin aydınlık, parlak ve canlı görünmesine yardımcı olabilirsiniz.

Su cildi güzelleştirerek cildin erken kırışmasını da engeller. Cilde nem desteği sağladığı için hücre yenilenmesine katkı sağlar. Sağlıklı bir cilde sahip olmak için her gün 2 litre su içmeniz öneriliyor.

CİLDİ GÜNEŞTEN KORUYUN

Cildin erken kırışmasını, cilt lekelerini ve tahriş gibi sorunların engellemek için cildi UV ışınlarından korumanız gerekir.

Cildiniz güneş ışınlarına çok fazla maruz kaldığında koyu lekeler ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Güneş ışınları cildi erken yaşlandırır. Cilt bariyerini zayıflatır. Cildi güneşten korumak için her mevsim güneş koruyucu krem kullanmanız önerilir.

Yağlı, karma, kuru ve hassas ciltlere uygun olan güneş koruyucu kremleri dışarı çıkmadan en az 25 dakika önce cildinize uygulayın.

CİLDİ NEMLENDİRİN

Cilt değişen hava koşulları karşısında nemini kaybeder. Nemsiz kalan cilt erken yaşlarda kırışır. Kuruluk ve çatlak sorunu ortaya çıkar.

Cilt sağlığını ve cildin canlılığını korumak için cildi düzenli olarak nemlendirmek gerekir. Hangi cilt tipinde olursanız olun mutlaka her gün cildinize nemlendirici uygulayın.

Nemlendirici seçerken cilt tipinize dikkat edin. Yağlı bir cildiniz varsa su bazlı, kuru bir cildiniz varsa yağ bazlı nemlendiricileri tercih edin.

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06/10/2022 21:35