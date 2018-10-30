Sağlıklı diş eti ne renk olmalı?

Dişler etkili bir şekilde fırçalanmadığında, alınan gıdalar dişler üzerinde birikir. İlk başlarda yumuşak olan bu birikintiler, tükürük içerisindeki kalsiyumun çökmesiyle taşlaşır. Diş taşı ya da tartar dediğimiz bu birikintiler, yoğun bakteri içerir ve sertleştiği için fırçalamayla çıkmaz.

Diş taşları ya da tartar yoğun bakteri barındırır. Bu bakteriler diş eti içine nüfuz ederek diş eti hastalığına neden olur. İlk önce diş etinde şişlik ve kanama görülür. Tartar temizlenmediğinde, hastalık dişi çevreleyen kemiğe yayılır. Eriyen kemikle beraber diş eti çekilir ve diş eti çekilmesi, dişin sallanıp kaybedilmesine kadar ilerler.

Diş eti kanaması, diş eti hastalığınız olduğunu gösterir. Bu hastalığın nedeni diş taşı (tartar) ve yoğun plaktır. Eğer diş eti kanaması şikâyetiniz varsa mutlaka bir diş hekimine görünmeniz gerekir.

Sağlıklı diş etleri nasıldır?

* Gülkurusu, pembe renktedir.

* Sıkıdır, dişlere sıkıca tutunmuştur.

* Yüzeyi portakal kabuğu gibi pürtüklüdür.

* Fırçalarken kanamaz. Ağrı ve şişlik gözlenmez.