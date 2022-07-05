Sağlıklı ilişki için 5 kural!

Aşık olmak çok özel ve güzel bir duygu. Aşık olduğunuz insanla mutlu bir ilişki sürdürmeyi hayâl edersiniz. Ancak bazen birbirinizi ne kadar çok sevseniz de ilişkiniz istediğiniz gibi sürmeyebilir. “Onu çok seviyorum ama bir türlü anlaşamıyoruz" diyorsanız ilişkinizdeki sorunları çözmenin ve kolay anlaşabilmenin yolları var. İlişkinizdeki sorunlara birlikte çözüm önerileri üreterek huzurlu bir ilişki yaşayabilirsiniz. Sağlıklı bir ilişki sürdürmek için uymanız gereken 5 kuralı sizler için araştırdık.

İkili ilişkileriniz her zaman istediğiniz gibi mükemmel gitmez. Çiftler arasında bazen anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları yaşanabilir. İlişkinizi sağlıklı sürdürmenin ve ilişkinizde mutlu olmanın yollarını arıyorsanız bazı kurallara dikkat etmeniz gerekir. İşte, mutlu ve sağlıklı bir ilişki için yapılması gerekenler nelerdir?

1-BİRBİRİNİZE AÇIK OLUN!

İlişkiler çiftler arasında yaşanan problemlerin çoğu birbirlerini anlamadıklarından kaynaklı oluyor. Pek çoğumuz sevdiğimiz kişinin ne demek istediğimiz ses tonumuzdan, bakışlarımızdan, tavırlarımızdan anlasın isteriz. Fakat bu her zaman mümkün olmaz.

Partnerinizle düşünceleriniz konusunda açık davranmadığınızda ve dolaylı yollarla anlatmaya çalıştığınızda aranızda anlaşmazlıklar yaşanır. Birbirinizi anlamadığınız için de doğru iletişim kuramazsınız. Bu sebeple her zaman birbirinize açık olmayı deneyin.

2-GÜVENİN

Parterinizle aranızdaki güven duygunu pekiştirin. İlişki içindeyken var olan güven duyusunu davranışlarımızla hissettirmek ve göstermek herkes için önemlidir. Partnerinize ne kadar çok güvenirseniz ilişkinizdeki bağlar bir o kadar kuvvetli olur.

Güven duygusunun zedelenmesi sağlıklı ve mutlu ilişkinizin hasar görmesine sebep olur. Bu sebeple eşinizin ya da sevgilinizin güvenini kıracak davranışlarda bulunmayın.

3-ÖZEL ALANLAR YARATIN

İlişkilerde çiftler her anlarını beraber geçirmek ister. Bazen kişisel bir yaşamlarının olduğunu unutarak davranırlar. İlişkilerde sürekli birlikte vakit geçirmek istemek normal bir durumdur. Ancak zamanla birbirinizden sıkılabilirsiniz.

Bunu önlemek için birbirinizden bağımsız özel alanlar yaratmanız gerekir. Birbirinizden ayrı yaptığınız etkinlikler olması, konuşacak ve paylaşacak şeylerinizi de artırır.

4-SEVGİNİZİ HİSSETTİRİN

İlişkinizde sevginizi sürekli göstermeniz aranızdaki bağı kuvvetlendirir. Partnerinize onu sevdiğini hissettirmelisiniz. Ona hiç beklemediği bir anda küçük sürprizler yaparak yada "seni seviyorum" diyerek hislerinizi belli etmelisiniz.

Bazen nasıl olduğunu sormanız, sarılmanız, içten bir bakışınız bile partnerinize sevginizi hisset

5-CİNSEL HAYATINIZI ÖNEMSEYİN

Sağlıklı ve mutlu bir ilişkinin yolu tutkulu cinsel yaşamdan geçiyor. Cinsel hayatınızda da partnerinize karşı açık olmanız isteklerinizi ve sevdiğiniz şeyleri söylemeniz gerekiyor.

İki tarafta birbirini mutlu etmek için ilişkide cinsel yaşamlarını aktif tutmaları gerekir. Cinsel yaşamınız hareketli olduğunda ilişkinizin daha da sağlamlaştığını göreceksiniz. Cinsel hayatınızla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorsanız bunu partnerinizle mutlaka paylaşmalısınız.

Bu habere tepkiniz:



05/07/2022 17:32