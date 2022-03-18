Sağlıklı kilo vermek için tam rehber!

Kilo vermek için yapılan yanlışlar sağlığınızda biriken problemlere neden oluyor. Hızlı yaşlanma, sarkmalar bir yana kalp sağlığı ve metabolizma sorunları yaşanabiliyor. Sağlıklı kilo vermenin yollarını bir kere uygulamaya başladığınızda uzun yıllar sağlıklı ve diri bir vücuda sahip olabilirsiniz hem de ideal kilonuzla...

Sağlıklı kilo verme ve sağlıklı beslenerek her daim fit ve zinde bir vücuda sahip olmak her yaş ve beden için mümkün ve aslında düşündüğünüz kadar zor değil! ancak belirli alışkanlıkları oturtana kadar emek sarf etmeniz gerekiyor.

Sağlıklı kilo verme,

Yaşınıza, kilonuza ve özel durumunuza göre en ideal zamanda,

Verdiğiniz kiloların kalıcı olmasını sağlayacak alışkanlıklarla

vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri tam olarak karşılayarak

beden kitle indeksine uygun en ideal kiloya, kas ve yağ oranına ulaşmaktır.

Sağlıklı kilo vermeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgilerden oluşan harika bir rehberle, sağlıklı ve fit bir vücut için yola çıkın.

Sağlığınızı ve güzel bedeninizi kısa süreli, şok diyetlerle ziyan etmeyin, kendinize söz verin ve her daim sağlıklı ve fit kalmanızı sağlayacak alışkanlıklar edinin.

SAĞLIKLI KİLO VERME YÖNTEMLERİ

Sağlıklı kilo vermek için öncelikle doğru bilgilere ihtiyacınız var.

Bunun için en ideal yöntem elbette bir diyetisyene başvurarak sizin için bir plan oluşturmasını istemektir.

Devlet Hastaneleri ve özel hastanelerde hizmet veren diyetisyenlerden bir randevu alarak, çeşitli kan testleri ve tetkiklerle tamamen size özen bir sağlıklı kilo verme planı oluşturmasını isteyebilirsiniz.

Bu pek hoşunuza gitmese de en ideal yöntem olduğunu siz de biliyorsunuz ancak bunun yanı sıra kendi kendinize bu işi çözebilmek istiyorsanız yapabileceğiniz bir çok şey var...

Okumaya devam ederken, diyetisyene gitmeyi bir kez daha düşünün.

KENDİNİZ DE YAPABİLİRSİNİZ

Sağlıklı kilo vermek istiyorum ancak diyetisyene gidecek imkanız yok diyorsanız, yapmanız gereken ilk şey bu konuda doğru bilgilere ulaşmaktır.

Sağlıklı kilo vermek için araştırma yapmayı, bu konuda okumayı incelemeyi ve izlemeyi ihmal etmeyin.

Böylece,

Motivasyonunuzu kaybetme olasılığınız düşer.

Kaçamak yaptığınızda sağlıklı beslenmeye geri dönme hızınız artar.

Doğru bilgilerle, doğru seçimler yapabilmeye başlarsınız.

Basit gelebilir ancak bunu kilo sorunundan kurtulmanın en garantili yöntemi, sağlıklı beslenmeyi bir yaşam şekli haline getirebilmekten geçer.

ANAHTAR: Motivasyon ve kararlılık

Sağlıklı kilo verme belirli bir zaman gerektirir.

Bu vücudunuzun sarkmadan, sağlığından olmadan yeni kilosuna alışma sürecidir. O yüzden motivasyonunuzun güçlü olması ve kararlı olmanız gerekir.

İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRIN

İlk zamanlar zor olacaktır. Bunu kolaylaştırmak için alışveriş şeklinizi düzenleyerek başlayın.

Sağlıksız yiyecekler elinizin hemen altında olduğu sürece işiniz zorlaşacaktır.

Sağlıklı atıştırmalık seçenekler deneyin.

Dolabınızı doğru gıdalarla doldurun.

Dışarda yiyorsanız seçimlerinizi en sağlıklı olanlardan yapın.

Taze ve kolay tüketilen meyve ve sebzeler ve tam tahıllı, esmer seçeneklerle başlayın.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN TEMELİ

Sağlıklı seçeneklerle sağlıksız seçenekleri eleyin. İşlenmiş gıdalar, fast food, paketlenmiş ürünler, şekerler, tatlılar, tatlandırıcılar, asitli ve şekerli gıdalar, masum görünen şekerli meyve suları sağlığınız için zararlıdır.

Tamamen vazgeçebiliyorsanız bu mükemmel olur ancak vazgeçemiyorsanız sağlıklı kilo verme için onları sınırlandırmalısınız.

Sadece belirli günlerde bir ödül gibi tüketmeyi deneyin.

SU İÇME ALIŞKANLIKLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Sağlıklı kilo verme söz konusu olduğunda susuz olmaz!

Sağlıklı bir yaşam da zaten susuz olmaz.

Araştırmalar, bir çok insanın yeterli su içtiğini zannettiğini ancak durumun böyle olmadığını belirtiyor.

Su içme alışkanlıklarınızı kontrol edin, gün içinde düzenli ve bol miktarda su içtiğinize emin olun yoksa boşa kürek çekiyor olabilirsiniz.

İHTİYAÇLAR VE KALORİ

Sağlıklı kilo verme deyince aklınıza gelmesi gereken en temel konu, vücudunuzu, ihtiyacı olan temel besinlerden mahrum etmeden kilo verebilmektir.

Bunun için az kalorili, yüksek besin değerli beslenmeyi alışkanlık haline getirmek gerekir.

Su: Vücudun en temel gereksinimlerinin başında su gelir. Minerallerin çoğunu bu şekilde karşılarız. Doğal maden suyu tüketimi bu nedenle önemlidir.

Protein: Sağlıklı bir insanın yaşamını sürdürebilmesi için günlük ortalama 0,8 g/kg/gün protein alması gerekir. Et, süt balık bol proteinlidir ancak sağlıklı kilo vermek için bol proteinli düşük kalorili tercihlerin başında yumurta ve bazı yüksek protein içeren besinler gelir.

Lif: Gün içinde tüketilmesi tavsiye edilen ortalama lif miktarı, bir yetişkin için 25 – 30 gramdır. Sağlıklı kilo vermek için düşük kalorili yüksek lifli gıdalar tüketin.

Meyve ve sebzeler: Günlük besin ihtiyacımızın üçte birini meyve ve sebzeler oluşturur. Sebzeler lifli yapısıyla oldukça sağlıklı besinlerdir ve kilo almayı engeller. Sağlıklı kilo vermek için, avokado, brokoli, koyu yeşil yaprakli bitkiler, kırmızı meyveler idealdir.

Her gün bir bardak kahve tüketmek, metabolizmanızı hızlandırır. Kilo verme ve yağ yakma sürecinde etkilidir.

Sağlıklı kilo verme yollarından biri de kuruyemişlerdir. Tam olarak, azı yarar çoğu zarar! Kuruyemişlerin fazlası doğrudan kilo olarak size dönebilir ancak her gün bir kaç tane ceviz, badem, fındık tüketmek kilo vermenizi sağlıklı şekilde hızlandırır.

Acı biber tüketimi, metabolizmanızı 2-3 saat boyunca hızlandıracaktır. Beslenmenize doğal pul biber ekleyin. Hızla zayıflattığı için bir çok kişi tarafından onaylanan yoğurt kırmızı biber kürünün popülerliği buradan geliyor olabilir.

Baharatlar dostunuzdur. Hemen hemen tüm baharatlar bir şekilde sağlığınız için çalışır özellikle bazıları kilo verme sürecini hızlandırır. Kekik, biberiye, karanfil, tarçın, zencefil, zerdeçal özellikle sağlıklı kilo verme için tercih etmeniz gereken baharatlar arasındadır.

Elma tüketmek, sağlıklı kilo vermenin en bilindik yolları arasındadır ve bunu araştırmalar da etkileyici şekilde destekliyor. Her gün 3 elma tüketen kişilerin, aynı kaloriyi almalarına rağmen tüketmeyenlerden 2-3 kilo daha fazla zayıfladığı gözlemlendi.

SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN ÖĞÜN SAATLERİ

Aralıklı orucu duymuşsunuzdur. Duymayanlar için, en çok uygulanan aralıklı oruç yöntemi, sabah 9 ile 17:00 arası yemek yemek diğer zamanlarda ise kalorili bir şey tüketmeyerek uygulanır.

Bu uzmanların, akşam saatlerinde yemek yemeğin söylemleriyle de örtüşür. Sağlıklı kilo vermek için yemek saatlerinizi belirleyin ve kendinize bu konuda sürdürülebilir bir alışkanlık edinin.

Gece sık sık bir şeyler atıştıran biriyseniz bu alışkanlığı kazanmak için küçük adımlarla ilerleyin. Yeme saatlerinizi kontrol edin ve 3-4 günde bir 1 saat geriye çekin.

SAĞLIKLI KİLO VERME İÇİN DETOKS PLANLARI

Detoks vücudunuzu arındırmak için beslenme şeklinizde değişiklik yapmaktır. Farklı bir sürü detoks yöntemi var. Sağlıklı kilo vermek için detoksu yaşamınıza dahil edin.

Detoks için en çok tercih edilen yöntem blender ile hazırlanmış sağlıklı içeceklerdir. Bunlar az kalori ile yüksek besin değerleri sağlayabilir. Sıvı olması bağırsaklarınızı rahatlatır ve doğru içecekler tercih ederseniz vücudunuzu arındırabilirsiniz.

Sağlıklı kilo vermek için detoksu, beslenmenizi dahil edin. Bunun için en sık tercih edilen yöntemler;

Haftanın belirli günlerini detoks günü ilan ederek, tüm gün sağlıklı smothilerle beslenmek

AKDENİZ DİYETİYLE TANIŞIN

Yıllardır üst üste yılın en iyi diyeti seçiliyor. Uzmanların sıklıkla önerdiği akdeniz diyeti, aslında bir diyetten daha çok sağlıklı bir beslenme planı.

Sağlıklı kilo verme arayışında olanlar için harika bir başlangıç olabilir.

Akdeniz diyeti hakkında daha fazla bilgi edinin.

EGZERSİZ YAPMAK ZORUNDA MIYIM?

Bunun yanıtını çok iyi biliyorsunuz ancak bu sizi harekete geçirmeye yetmiyor olabilir.

Kaslarınız çalışmadığı sürece her gün biraz daha zayıflar ve bu gerçekten çok hızlı ilerleyen bir süreç. Alçıdaki bir bacağı düşünün. 1-2 ay sonra incelerek alçıdan çıkar çünkü kaslar gitmiştir ancak bu sizin incelmenize katkı sağlamaz çünkü söz konusu olan tüm vücut olduğunda kaslar en çok kalori yakan alanlardır. Kaslarınız azaldıkça metabolizma hızınız yavaşlar.

Şekilli bir vücut için ve sağlık için önemini zaten biliyorsunuz.

Kısa zamanlarla başlayın. Günlük 10 dakika egzersiz hareketleri yapmak sadece öz disipline bakar ve alışkanlık oluşturmak için harika bir yoldur.

Günlük yaşamınızı modifiye edin. Asansörü unutun, arabayı uzağa park edin. Yürüyecek fırsatlar yaratın. Sık sık ayağa kalkın, daha çok ev temizleyin

Kendinize koyduğunuz kuralları bozduğunuz görmek motivasyonunuzu düşürecektir. Bunun için pazartesiyi beklemeyin. Tüm gün tembellik ettiğiniz bir gün sonrasında her şeyin bitmesi gerekmez, ertesi gün yeniden başlamayı alışkanlık edinin.

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18/03/2022 13:52