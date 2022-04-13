Sağlıklı olayım derken sağlığınızdan olmayın!

Vücudumuzun birçok yerinde bulunan lenf bezleri sağlığımız hakkında bizlere çok önemli bilgiler veriyor. Özellikle çocukluk çağında lenf bezlerine dikkat etmek gerekiyor. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmani Prof. Dr. Barış Malbora lenf bezlerinin vücudumuzun askerleri olduğununun altını çizerek konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Fazla tüketilen bazı besinler sağlığımıza destek olmuyor aksine sonucu ölümle sonuçlanabilecek sorunları gündeme getiriyor.

Her şeyin fazlası zarar olduğu ve hayatın denge olduğunu göz önüne alırsak, bazı besinleri tüketirken ekstra dikkatli olmamız gerekiyor.

"Her şeyin azı karar çoğu zarar" diye atasözümüz bile var. Bu nedenle bazı yiyeceklere karşı hassas olmak oldukça önemli.

Peki, bu besinler nelerdir ve nasıl tüketilmesi gerekiyor? İşte yanıtı...

KAHVE

Herkesin çok sevdiği ve peş peşe tükettiği kahvenin fazlası bir hayli zarar. Bu nedenle en az 6 bardak tüketilmesi gerekiyor. Güne kahve yerine sütle başlamak ideal olabilir.

ELMA ÇEKİRDEĞİ

Elma çekirdeğinin içerisinde bir çeşit karbonhidrat olan pektin gazı bulunuyor. Bu gaz, mide delinmesinden bağırsaklarda gaz birikmesine kadar birçok soruna neden olabiliyor. Ayrıca bazılarında alerji yapabilir. Elmayı severek tüketmeli ama fazlasına karşı dikkatli olmalıyız.

BAL

5 yemek kaşığı pastörize edilmemiş bal içerdiği granoya toksin nedeni ile ölümcül olabilir. Hatta zehirlenmelere bile neden olabilir. Bazı kişilerin alerjisi tetiklenebilir. Sağlıklıyönlerinden faydalanmak istersen acı sonuçlarla karşılaşmayın.

TON BALIĞI

Ton balığının içerisinde yer alan civa; aşırı tüketildiğinde vücutta tolere edilemeyerek zehirlenmeye neden olabilir. Özellikle diyet yapanlar dikkat etmeli. Her öğün ton balıklı salata yemek pek parlak bir fikir olmayabilir.

PATATES

120 gram bozulmuş patates kabuğu yerseniz sinir sisteminiz tamamen kapanır ve ölümle sonuçlanır. Bazen patateslerin kabuğundaki siyahları ciddiye almayız. Ancak ömrü biten besinlerle vedalaşmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor.

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13/04/2022 18:23