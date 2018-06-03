Sağlıklı sandığınız besinler aslında...
03/06/2018
Hastalıklar arttıkça yediğimiz ve içtiğimiz gıdaların içeriğine daha çok dikkat eder olduk. Ne kadar dikkat edersek edelim gözümüzden kaçan bazı unsurlar yanlış beslenmeye yol açıyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor. İşte Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com'un hazırladığı rapora göre dünyanın en sağlıksız besinleri ve nedenleri...
MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR
Zararlı içerik: Trans yağlar
TAVUK NUGGET
Zararlı içerik: Digliserid, (gıda boyası), karajenan
İŞLENMİŞ ET
Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz
BEYAZ UN
Zararlı içerik: Klor dioksit
CİPS
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat
TATLANDIRICI
Zararlı içerik: Sukraloz