Sağlıklı sandığınız besinler aslında...

Hastalıklar arttıkça yediğimiz ve içtiğimiz gıdaların içeriğine daha çok dikkat eder olduk. Ne kadar dikkat edersek edelim gözümüzden kaçan bazı unsurlar yanlış beslenmeye yol açıyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor. İşte Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com'un hazırladığı rapora göre dünyanın en sağlıksız besinleri ve nedenleri...

MİKRODALGADA PATLAMIŞ MISIR

Zararlı içerik: Trans yağlar

TAVUK NUGGET

Zararlı içerik: Digliserid, (gıda boyası), karajenan

İŞLENMİŞ ET

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

BEYAZ UN

Zararlı içerik: Klor dioksit

CİPS

Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

TATLANDIRICI

Zararlı içerik: Sukraloz