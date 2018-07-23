Sağlıklı sanılan alışkanlıklar: Diyette yapılan 5 hata

Hayallerindeki vücuda kavuşmak için birçok kişi hayatının pek çok aşamasında çeşitli diyet programları uygulayarak yemeyi sevdikleri besinlerden fedakarlık yapıyorlar. Hatta bazı kişiler için bu süreç daha da katı bir şekilde ilerliyor ve zayıflamak için birçok şeyden aynı anda Diyet yapmak ve sağlıklı beslenme birlikte ilerlemesi gereken iki şey olsa da kişiler popüler fikirleri ve son dönemde de sosyal medyayı dinleyerek aslında çok da sağlıklı olmayan bir diyet programı uygulayabiliyor. Sık sık ‘sağlıklı oldukları’ iddia edilse de aslında çok da doğru olmayan bu alışkanlıkları hayatınızdan çıkararak hem beslenmenizi daha keyifli hale getirebilir hem de doğru bildiğiniz yanlışları düzeltebilirsiniz. İşte sağlıklı olduğu sanılan yemek alışkanlıkları…

TATLI YEMEMEK

Evet doğru okudunuz. Şeker vücudunuza pek çok açıdan zarar verse de sağlıklı olmanın en büyük anahtarlarından biri de aynı anda ruh sağlığının iyi olmasıdır. Kişiler stresli bir haldeyken daha kötü yiyeceklere yönelerek aslında amaçladığı şeyin tam tersini gerçekleştirmiş olur. Onun yerine o an özendiğiniz yiyecekten bir parça yemek size iyi gelecektir. Diyetisyen Brigitte Zeitlin, kendinize strese sokmaktansa ara sıra yapılacak böyle minik kaçamakların sağlığınız için daha iyi olduğunu savunuyor.

HEDEFLERE ÇOK BÜYÜK ANLAMLAR YÜKLEMEK

İnsanlar sağlıklı yaşamaya ve sağlıklı beslenmeye başladığında bunu herkese anlatma eğiliminde olurlar. Hemen ardından büyük hedefler gelir ve “1 hafta içerisinde 3 kilo vereceğim” gibi sözlerle bu desteklenir. Ancak bunun yerine ‘deneme’ yöntemini seçin. Mesela bir beslenme alışkanlığına adım attınız ama bu size pek uymadı ve eski düzeninize tekrar döndünüz. Bu durum sizi strese sokmasın. Çünkü tekrardan yeni bir şeyler deneyerek kendinize en uygun olanı bulabilirsiniz. Bu sebeple hedeflerinizi daha küçük tutup bunu her yerde dile getirmeyin.

HER DAKİKA KARDİYO YAPMAK ZORUNDA HİSSETMEK

Evet kardiyo kalori yakmanın en önemli anahtarlarından biridir. Ancak Chantal A. Vella ve Len Kravitz’in doktora araştırmasına göre koşu bandına çıkmak ağırlık kaldırmak kadar iyi bir kalori yakma yöntemi değil. Bu sebeple öncelikle hangi spor türünü sevdiğinizi ve hangisinin size uygun olduğunu belirleyip buna göre harekete geçebilirsiniz.

SOSYAL MEDYAYI ÇOK CİDDİYE ALMAK

Özellikle Instagram’da gezerken sık sık gözümüze çarpan şeylerden biri de ‘mucizevi bir şekilde kilo verdiren’ takviyeler oluyor. Ancak şöyle bir gerçek var: Hiçbir ilaç ya da takviye besin bir anda kilo vermenize yardımcı olmaz. Kilo verirken sağlıklı kalmak da istiyorsanız bu tarz kimyasallardan uzak durmanız gerekiyor.

TÜM KALORİLERİN AYNI OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK

Etiket okumak çok önemlidir ama eğer bu okumayı yaparken kalori haricinde başka bir besin değerini incelemiyorsanız bu yeterli değildir. Mesela 80 kalorilik bir elma yerine aynı kalori değerine sahip paketli bir çikolata tercih ederseniz bunlar aynı şeyler değildir. Çünkü paketli gıdanın içerisinde bulunan şeker ve yağ gibi katkı maddelerinin sağlığınıza hiçbir katkısı yoktur.

vazgeçiyorlar. Ama bu esnada sağlık ikinci plana atılabiliyor.