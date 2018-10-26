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Sağlıkta bir ilk.. Ölümcül Ventriküler Taşikardi’ye kesin çözüm

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26/10/2018

Sağlıkta bir ilk.. Ölümcül Ventriküler Taşikardi’ye kesin çözüm

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün ilk kez 3 boyutlu VT ablasyon kompleks haritalama sistemi ile hasta tedavisi gerçekleştirildi.

Yeni uygulama ile ölümcül ventriküler taşikardi hastalığına kesin çare bulundu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, yazılı açıklamasında, tedavinin Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Başar Candemir, hastane kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Osman Beton ve ekiplerince gerçekleştirildiğini belirtti.

Uygulama ile ölümcül ventriküler taşikardi hastalığına kesin çare bulunduğunu kaydeden Dizdarlı, uygulamanın bundan böyle hastanede rahatlıkla yapılacağını söyledi.

BRT

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TAGS: haber, kıbrıs
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