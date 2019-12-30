Sağlıkta deprem yakın...

Sağlık Bakanlığı’nda ciddi bir kavga var.

Kavganın, müsteşar ve bakan arasında olduğu söyleniyor.

Bakan Ali Pilli ile, müsteşar Mustafa Akçaba…

Mustafa Akçaba, deneyimli bir bürokrat.

Yıllarını Sağlık Bakanlığı’na vermiş.

Gerçek şu ki; Ali Pilli, Mustafa Akçaba ile çalışmayı hiç istemedi…

Tercihi de Kemal Deniz Dana’ydı…

Olmadı…

Şimdi, yeni bir kavga alevlendi.

Girne’de sıfırdan bir hastanenin tamamlanması mı?

Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması mı?

Açık söyleyim, benim kişisel tercihim de Girne.

Neden?

Anlatacağım…

Bir kere, Güzelyurt’a yeni bir hastane işçin bu ülkenin hem finansal hem de insan alt yapısını seferber etmek ta başından bana normal gelmiyor.

Buna çok sayıda insanın tepki göstereceğini biliyorum ama…

Güzelyurt’a hastane yapılması fikri, “tamamen siyasi1” bir karar.

Öyle sağlıkla, bilimsel bir gerekçeyle de alakası yok.

“Güzelyurt ilçe oldu, bir hastanesi bile yok…”

Kritik cümle bu…

Tıpkı, İskele gibi…

Siyasi bir kararla, Güzelyurt’a hastane inşaatı başladı.

Her doktorun, he başhekimin, gidip Güzelyurt’taki mevcut hastane inşaatını gördüğünde söylediği şey aynı:

“Bu koridorlar, sedye sığmaz… Bu ambulans girişi yetersiz… Yıkılıp baştan yapılması gerekiyor…”

O kadar da acele… O kadar da sağlık yönetim sisteminden habersiz bir inşaat.

Ama dediğim gibi… Siyasi bir karar verildi ve adım da atıldı.

Bitecek mi?

Bu kaynak yapısı ile hayır…

Bitmeyecek.

Aslında acil de değil.

Bir tarafta Pendaya Hastanesi… Güzelyurt’a 6- 7 dakika ambulans uzaklığı.

Bir tarafta 20 dakika uzaklıkta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu devlet Hastanesi.

Ama yeniden başa döneyim.

Bir siyasi karar verildi.

“İlçedir, hastanesi de olacak” dendi.

Sayın Sağlık Bakanı Ali Pilli de Güzelyurtlu ya…

Dini imanı o hastane.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde başlayan kavganın nedeni de bu.

Müsteşar ve ekibi…

Ek olarak, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Yönetimi ve Girne Akçiçek Hastanesi Yönetimi…

Daha önceki hükümetlerin pişirdiği ve son aşamaya gelen bir formüle destek veriyor.

O da, Girne Amerikan Üniversitesi tarafından yatırımına başlanan…

Tamamı Florence Nightingale Hastaneleri tarafından planlanan hastane binası.

Girne- Karaoğlanoğlu yolunda.

Girne Çevre yolundan da ulaşım sağlayabilirsiniz.

GAÜ başlamış, bitirememiş.

Devlete devretmeye hazır.

Borçları karşılığında tabii ki…

Hem sosyal sigorta- ihtiyat sandığı…

Hem de vergi…

“Mahsuplaşalım, vereceğim varsa da üstünü vereyim. Siz de hastaneyi devralın” diyor GAÜ.

Girne’de inşaatı yarım kalan Hastane yapısı, kamunun hayallerinin ötesinde.

Sadece şu örneği vereyim size…

10 ameliyathane, 15 de yoğun bakım ünitesi var.

Yoğun bakım ünitesi…

Şu anda, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni 1”işlemez hale” getiren en önemli etken de bu.

Yoğun bakım üniteleri.

17 ünite var devlette. Ve gerisini özel hastanelere sevk etmek zorunda.

Ve sıkı durun…

“Özele sevk ettiğimiz yoğun bakım hastalarına ödediğimiz para ile, her 15x2 yeni yoğun bakım ünitesi kurabiliriz” diyor uzmanlar.

Girne’de, bitmeye ramak kalan hastane inşaatını kısa sürede devreye koymak mümkün.

Esas kavga da burada başlıyor.

Sağlık Fonu’nda biriken bir kaynak var.

32 milyon TL…

Geriye önceliği nereye vereceğiniz kalıyor.

Girne’de yeni bir hastane için ciddi bir organizasyon mu?

Güzelyurt Hastanesi’nin sıva- boya işleri mi. Ki yine bitmeyecek.

Kavga bu…

UBP içerisinde de konu gündem.

Siyasi eğilim bakanı rahatlatmaktan yana.

Bürokrasiyi değil.

Sağlık sistemini de değil.

32 milyon TL nereye kullanılacak?

Düşünün…

Çizimi, alt yapısı, uygulama aksamları, teçhizat alt yapısı tamamen Florence Nightingale ekibi tarafından düşünülen bir hastane.

Bitememiş.

Bitirmek için yapılması gereken basit:

Bakanlar Kurulu’nda bir karar…

Organizasyonu yürütmesi için eski- yeni sağlık yöneticilerinden oluşacak bir ekip…

Teçhizat döşenmesi için (ki aslında anlaşmaların neredeyse tamamı GAÜ tarafından yapılmış) Türkiye’nin işbirliğinin sağlanması…

Fondaki 32 milyon TL’nin doğru kullanımı…

Durum basit aslında…

Kamu sağlık sitemi çöktükçe, özel sağlık girişimcileri büyük paralar kazanıyor.

Girne’deki proje, suyu tersine çevirmek için bir fırsat.

Bu ülkeyi seviyor musunuz?

Yoksa yine “siyasi yanlış kararlara kurban mı edeceksiniz?”

Bütün mesele bu.

Müsteşarmış istifa etsin…

Bakan da istediğinimiş yaptırsın…

İzlemedeyiz…

30/12/2019 11:18