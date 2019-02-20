HABER KIBRIS

Sağlıkta doğru bilinen yanlışlar

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20/02/2019

Sağlıkta doğru bilinen yanlışlar

Uzmanlar sağlıkta doğru bilinen yanlışları derledi.

Tüm bildiklerinizi unutun! Uzmanlar sağlıkta doğru bilinen yanlışları derledi.

● Islak saçla dışarı çıkmak soğuk algınlığına neden olmaz.

● Şekerli yiyecekler çocukları hiperaktif yapmaz.

● Yemekten sonra yüzmek için 1 saat beklemeye gerek yok.

● Aşı otizme yol açmaz.

● Baharatlı yiyecek ülser yapmaz.

● Havuç yemek, görüş yeteneğini artırmaz.

● Süt kemikleri güçlendirmez.

● C vitamini soğuk algınlığından korumaz.

● Korkmak ya da nefesini tutmak hıçkırığı gidermez.

● Balık yemek sizi daha zeki yapmaz.

● Bilgisayar ve TV gözleri bozmaz.

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TAGS: Sağlıkta doğru bilinen yanlışlar, haber, kıbrıs,
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