Sağlıkta LGBTİ+ Kapsayıcılığı semineri gerçekleştirildi

Kuir Kıbrıs, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği iş birliğinde dün KTTB Binasında Sağlıkta LGBTİ+ kapsayıcılığı semineri düzenlendi.

Dr. Seven Kaptan, Prof. Dr. Şahika Yüksel ve Prof. Dr. Kaya Süer’in konuşmacı olduğu seminerde LGBTİ+ , trans sağlığı ve sağlıkta HIV ve LGBTİ+ konuları konuşuldu.

Birlikten verilen bilgiye göre, moderatörlüğünü de yaptığı seminerde konuşan KTTB başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, sağlık hakkının, evrensel bir hak olduğunu, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği nedeniyle pek çok birey, sağlık sisteminde ayrımcılık, önyargı veya yetersiz hizmetle karşılaştığını belirtti.

Ayrıca Dalkan, LGBTİ+ bireylerin sağlık hizmetlerinde yaşadığı zorlukların başında, damgalanma korkusu ve ayrımcılık geldiğini, bu durumun, bireylerin sağlık sorunlarını paylaşmalarını engellediğini ve tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Dalkan, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin, bu konuda hekimlerin farkındalığını artırmak, insan hakları temelli bir yaklaşımı yaygınlaştırmak ve sağlık hizmetlerini herkes için kapsayıcı hale getirmek sorumluluğunun farkında olunduğunu söyledi.