Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği Gala Gecesi Gerçekleşti

Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği gala gecesi dün akşam DAÜ Mustafa Afşin Salonunda gerçekleşti.

Dernek Başkanı Ayşe Tolgar konuşmasında, “ Başarı herkesin hayatında önemli bir yer tutar, başarı bir yolculuktur, varış noktası değildir. Bizde çocuklarımıza, gençlerimize yol göstericisi olabildiysek ne mutlu bize her seferinde söylediğimiz gibi her ne yaparsak yapalım hep daha iyisini, daha güzelini yapalım diye çabalıyoruz. Bu kadar kapsamlı bir satranç şöleninde ilk olmamız ve adamızında yaşanması gurur vericidir.

Güzel ülkemizde kendi çabamızla bir şeyleri başarmak çok zor çocuklarımızla başardıklarımızı görünce daha çok çalışma azmi geliyor bizlere bu gecede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. En büyük teşekkürü ailelere etmek istiyorum çünkü satranç gibi muhteşem bir eğitim aracını çocuğunuzla tanıştırdığınız için teşekkürler” dedi.

Konuşmanın ardından çeşitli alanlarda yapılan yarışmalarda ödül kazananlara kupaları takdim edildi. (MHA)

25/09/2019 16:14