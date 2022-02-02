Saha zeminleri dökülüyor

Futbol liglerinde ikinci yarı başlarken bazı saha zeminlerinin kötü durumu hem kaliteyi etkiliyor hem de sakatlıklara davetiye çıkarıyor.

AKSA Süper Lig'de 2.yarının ilk haftasında yağışlar sonrası zeminlerin ağırlaşması futbolculara zor anlar yaşattı.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın sentetik zemininin yoğun yağış sonrası sular altında kalması, 5 yıllık geçmişi olan stadın geldiği durumu gözler önüne serdi.

Girne Mete Adanır 20 Temmuz ile Hamitköy Esat Erdoğmuş Statlarında da top kontrolü zor olurken, pas yapmakta sıkıntı çeken futbolcuların performansını olumsuz etkiledi.

Son yıllarda spor yönetimlerinin yetersizliği, zamanında müdahalelerin yapılmaması, birçok spor tesisinin bakımındaki yetersizlikler gelinen kötü tablonun nedenleri olarak gösteriliyor.

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02/02/2022 16:33