Sahada kalp krizi geçirdi; ambulansa bindirilirken ayaklanıp oyuna devam etmek istedi
İspanya 3. Ligi takımı Cordoba'da forma giyen Dragisa Gudelj, Ferrol ile oynanan maçta bir anda fenalaşıp yere yığıldı. 25 yaşındaki Sırp oyuncu ambulansa bindirilmek üzereyken bir anda ayaklanıp oyuna devam etmek istedi ancak sağlık ekipleri izin vermedi.
27/03/2023
İspanya 3. Ligi'nde Cordoba ile Ferrol arasındaki maç ender rastlanacak bir olaya sahne oldu.
Cordoba oyuncusu olan Dragija Gudelj, maçın 11. dakikasında bir anda yere yığıldı.
Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde oyuncuya müdahale etti. Tiempo de Juego'nun haberine göre; kalp krizi geçiren oyuncuya kalp masajıyla müdahale edildi.
Oyuncu hareketsiz halde ambulansa bindirilirken, bir anda ayaklanıp oyuna devam etmeye çalıştı.
Sağlık ekipleri oyuncuyu ambulansa binmeye zor ikna etti.
Sevilla forması giyen Nemanja Gudelj'in kardeşi olan Dragisa, detaylı tedavi için hastaneye götürüldü.