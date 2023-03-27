Sahada kalp krizi geçirdi; ambulansa bindirilirken ayaklanıp oyuna devam etmek istedi

İspanya 3. Ligi'nde Cordoba ile Ferrol arasındaki maç ender rastlanacak bir olaya sahne oldu.

Cordoba oyuncusu olan Dragija Gudelj, maçın 11. dakikasında bir anda yere yığıldı.

Sağlık ekipleri hızlı bir şekilde oyuncuya müdahale etti. Tiempo de Juego'nun haberine göre; kalp krizi geçiren oyuncuya kalp masajıyla müdahale edildi.

Oyuncu hareketsiz halde ambulansa bindirilirken, bir anda ayaklanıp oyuna devam etmeye çalıştı.

Sağlık ekipleri oyuncuyu ambulansa binmeye zor ikna etti.

Sevilla forması giyen Nemanja Gudelj'in kardeşi olan Dragisa, detaylı tedavi için hastaneye götürüldü.

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27/03/2023 17:55