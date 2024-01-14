Sahalara geri dönen Halil Umut Meler'e maç öncesi büyük destek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'deki Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası Sarı-Lacivertlilerin eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramıştı.

Saldırı sonrası bir süre tedavi gören Halil Umut Meler sahalara geri döndü.

Süper Lig'in 20. haftasındaki İstanbulspor-Konyaspor maçında düdük çalan Halil Umut Meler'e karşılaşma öncesi destek verildi.

Maç öncesinde yardımcılarıyla ısınmaya çıkan Halil Umut Meler, taraftarlar tarafından alkışlandı.

Bazı futbolcular Meler'in yanına giderek kendisine sarıldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.