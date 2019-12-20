Şahali: Bu bir skandaldır!

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Erkut Şahali devletin ülkeye 1000 kök topraklı fidan soktuğunu iddia etti. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şahali yapılanın skandal olduğunu vurgu yaparak “devlet kendi kendini kandırarak bizi de kandırdığını zannetti” dedi.

Şahali’nin açıklaması şöyle:

Bu bir skandaldır!

2015 yılında yürürlüğe giren Bitki Sağlığı Yasası, ülkemize topraklı hiçbir bitki girişine izin vermez. Bu amir hüküm dün hile yapılarak, devlet eliyle yok sayıldı.

TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hediye edilen 1000 kök sakız ağacı fidanı, topraklı olduğu halde ve Tarım Dairesi müfettişlerinin olumsuz görüşüne rağmen, köklerindeki toprak Girne Limanı'nda denize dökülerek yıkandı ve ülkeye girişi sağlandı. Yani devlet kendi kendini kandırarak bizi de kandırdığını zannetti.

Bu olmadı, olamaz!

Ülkemizdeki bitki ve toprak güvenliğine aleni bir saldırı anlamın a gelen bu uygulamaya imza atanlar derhal görevden alınmalı ve haklarında soruşturma açılmalıdır.

20/12/2019 19:46