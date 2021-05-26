Şahali: Bugün şartlar değişti, Türkiye ve KKTC, Peker’in iddialarını bütünüyle ele almalı

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “neden geçmişte cinayet soruşturulup sonuçlanmadı, cinayetin olduğu yıllarda CTP iktidardaydı” gibi suçlamalara cevap vererek, uzun yıllar Kuzey Kıbrıs’ta askeri vesayetin bulunduğunu, cinayetin işlendiği 1996’da da durumun böyle olduğunu, hatta bunun 2000’li yılların başlarına kadar devam ettiğini söyledi.

Atanmış subayların, seçilmiş siyasi yöneticilere hakaret ettiği, elini sıkmadığı dönemlerin unutulmamasını isteyen Şahali, böyle bir ortamın bulunduğu yıllarda Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili sonuç almanın imkansız olduğunu ifade etti.

Bugün şartların değiştiğini, üstelik Sedat Peker’in açıklamalarıyla ortada bir itiraf olduğunu, ifşaatlar yapıldığını, o nedenle soruşturmanın yeniden açılması gerektiğini ifade eden Şahali, ortada hem Türkiye’yi hem KKTC’yi ilgilendiren ciddi iddialar olduğunu, o nedenle Türkiyeli ve KKTC’li yetkililerin işbirliği yaparak bu olayların üzerine gitmesi gerektiğini vurguladı.

Şahali, "İtirafların araştırılması gerektiğini savunuyorum. KKTC ve Türkiye bütünüyle konuyu ele almalı" dedi.

Erkut Şahali, Haber Kıbrıs web TV’de “Markaj” programına konuk olarak, Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

KKTC'de zaman aşımına uğramaz

Organize Suç Örgütü Lider Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar hakkında konuşan Şahali, "Birisi çıkıyor 'ben de vardım oradaydım' diyor, 'Kutlu Adalı'nın kanı bize nasip olmadı' diye konuşuyor. Türkiye’deki hukuk sistemine göre konuşup ‘zaman aşımına uğradı’ diyor ama cinayet ve itiraflar KKTC'deki hukuk sistemine göre zaman aşımına uğramaz" dedi.

"Hısımdılar hasım oldular"

Kutlu Adalı ile ilgili gelişmeleri, gerçekleri bu videolardan öğrenmediklerini, bunların bilindiğini ancak bu kez ortada itiraf ve ifşaatlar olduğunu aktaran Şahali, "İtiraf edenlerle suçlananlar hısımdılar hasım oldular. İnsan yüreğinin kabul etmeyeceği bir şekilde Adalı'nın yaşam hakkı elinden alındı" diye konuştu. Şahali, CTP’nin geçmişte susulmasını, bu konuların konuşulmasını isteyenlerle, cinayetle ilgili mücadele verdiğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanı ve hükümet polise emir veremez"

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ve polisin Türkiye Genelkurmayı’na bağlı olduğuna işaret eden Şahali, "Cumhurbaşkanı ve hükümet, bu yapı içinde polise emir ve talimat veremez. Anayasanın 10'uncu maddesi orada olduğu sürece yapamazlar" şeklinde konuştu.

"Soruşturmada sorumlu üniformalılardır"

Kutlu Adalı ile ilgili soruşturmaya değinen Şahali, "İlk adım üniformalılara aittir. Polis tahkikatını tamamlayıp dava açılması için savcıya teslim etmediği ve mahkemeye götürmediği sürece yargı yolu açılamaz" ifadelerini kullandı.

"Adalı, askeri yazdığı için öldürüldü"

CTP'nin, Kutlu Adalı'nın ölümünü demokrasi ve mücadeleyi verenlerin kaybı olarak gördüğünden bahseden Şahali, "Cinayet demokrasinin ve basının gücünü yıpratmak için işlendi. Kendilerini devlet yerine gören ve kaynaklarını kullananlar yaptı. Adalı, St. Barnabas soygununu askeri personelin yaptığını yazdığı için öldürüldü. Olayın soruşturması, üniformalı unsurlar tarafından ileriye götürülmedi, aile AİHM'e gitti ve davayı kazandı. Bu nedenle Türkiye'yi mahkum ettiler" dedi.

"Atanmışlar seçilmişlere hakaret ediyordu"

CTP'nin 1996 yılında hükümette olduğu dönemde işlenen cinayetten dolayı üzerine olayın gidilmediği ile ilgili eleştirilerden bahseden Şahali, o dönemin yoğun askeri vesayet nedeniyle bunun mümkün olmadığını kaydetti. Şahali, “Üniformalılar Kıbrıs’ta siyasilere hakaret ediyordu. Kıbrıs'ın kuzeyi İsviçre değildi. Türkiye zor dönemden geçiyordu. Askeri vesayet vardı. 1996 yılı seçilmişler atanmışlara tabi bir dönemdi" diye konuştu.

"CTP, meclise müracaat etti"

Bugün soruşturmanın yeniden açılmasına çağrı yapanlar ve Sedat Peker’in açıklamasını ön plana çıkaranlar için “sahte kabadayılık” gibi nitelendirme yapanların rüya aleminden uyanması gerektiğini savunan Şahali, "Türkiye ve Kıbrıs bu kirli ilişkilerden kurtulmalıdır. CTP, yeniden araştırma komitesi kurulmasıyla ilgili meclise müracaat yaptı" diye konuştu.

"Polisin kendiliğinden soruşturma yapması yetkisi vardır"

Şahali, Halkın Partisi’nin (HP) polise yaptığı girişimin de önemli olduğunu ancak polisin kendiliğinden soruşturma yapması yetkisinin bulunduğunu belirterek, “Talep gelmeden inceleme yapılmalı. Cumhurbaşkanı ve Başbakanın talimatları geçerli değildir" diye konuştu.

"Polisin izleyici kalması doğru değil"

Şahali, polisin Kutlu Adalı cinayeti konusunda da izleyici olarak kalmasının güvenlik açısından doğru olmadığını vurguladı.

"Kozmik odada Adalı ile ilgili bilgi olabilir"

Türkiye'de devletin gizli bilgilerinin yer aldığı kozmik odaya girildiğine dikkat çeken Şahali, "Burada Kutlu Adalı ile ilgili cinayet bilgileri yer alabilir" şeklinde konuştu.

"KKTC ve TC bütünüyle konuyu ele almalı"

Kutlu Adalı'dan dolayı videoları izlemek zorunda kaldıklarını, başka birçok konunun gündeme geldiğini belirten Şahali, "İtirafların araştırılması gerektiğini savunuyorum. KKTC ve TC bütünüyle konuyu ele almalı" ifadelerini kullandı. Şahali, KKTC’li yetkililerin, iyi bir soruşturma yapılabilmesi için Türkiyeli yetkililerle işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

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26/05/2021 12:22