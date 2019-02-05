Şahali, Çok Uluslu Tarım İş Formu’na katılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, AGROEXPO 2019 Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile İkinci Çok Uluslu Tarım İş Formu’na katılacak.İzmir’de 14’üncü AGROEXPO çerçevesinde yer alacak olan forum, 7 Şubat 2019 tarihinde düzenlenecek.

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin başkanlığında gerçekleştirilecek olan foruma, 20 ülke tarım bakanları ve beraberindeki heyetler katılacak. Dünya tarım liderlerini buluşturacak olan fuarda, ülkemizin de standı yer alacak.

AGROEXPO ve foruma katılmak amacıyla Bakan Şahali ve beraberindeki heyet, 6 Şubat 2019 tarihinde ülkeden ayrılacak. Heyet, 8 Şubat 2019 tarihinde adaya dönecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı heyetinde Bakanlık Müsteşarı Ercan Sınay, Bakanlık Müdürü Mehmet Biray, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Özel Kalem Veçhi Cezaroğlu yer alacak.