Şahali CTP’nin muhalefet performansını yorumladı

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtladı. CTP’nin muhalefetinin etkisiz olduğu şeklinde yorumların hatırlatılması üzerine Şahali, “ Hem biz vaat ettiğimiz ölçüde görünür olmadık, hem de bizi görmeyi arzulayanlar kısık gözle baktı” dedi.

Şahali, Lefkoşa’da sokağa çıkış eylemi bizim hedeflediğimiz gibi olmadı ama heyecan verdi. Daha yoğun bir katılım beklerdim. Yine de toplumu temsil kabiliyeti yüksek bir organizasyondu” diye konuştu Şahali şöyle devam etti: Lefkoşa iyi bir başlangıç oldu, sonrasında daha makro düzeyde devam ettik.

Çok da görünmez halde değiliz. Ama muhalefet adı altında kimseyi de tutup yakasından indirmeyeceğiz. Bunu fiilen bizden bekleyenler var. Şiddet bekleyenler daha çok bekleyecek. Tek başına iktidara gelme vakti bu kadar yaklaşmışken, seçimden kaçmamız sözkonusu olamaz