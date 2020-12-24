Şahali: Devlet yönetimini Ankara’ya havale ettiler

CTP Milletvekili Erkut Şahali, mecliste bugün “Yeni hükümetin sorun çözme kabiliyeti” başlıklı konuşma yaptı.

Şahali konuşmasına, sordukları sorulara yanıt alamadıklarını söyleyerek başladı. Kendi bakanlık döneminde arpa fiyatında yaptıkları artışa tepki verildiğini, bugün yapılan zamma muhalefette olmalarına rağmen olumsuz yorum yapmadıklarını dile getirdi.

“Biz yönetirken söylediklerimizi muhalefetteyken de söylemeye devam ederiz” diyen Şahali, süreci izleyeceklerini belirtti.

“Ankara’ya yapılan dünkü ziyaret Ağustos ayında başlayan sürecin devamıydı” diye konuşan Şahali, bu ziyaret sırasında alınan kararlara işaret etti.

"Türkiye 2005'ten beri ilki gerçekleştirdi"

2005 yılından beri TC’nin KKTC’deki maaşların ödenmesine doğrudan etki edecek bir kaynak aktarımı yapmadığını söyleyen Şahali, dünkü kararın bu anlamda bir ilk olduğunu belirtti.

“Bu azınlık hükümeti KKTC’yi yönetme görevini Ankara’ya havale ve delege etmiş durumdadır” diyen Şahali, “Dün olanlardan anladığımız KKTC hükümeti KKTC devletine hükmetmekten vazgeçmiştir” şeklinde konuştu.

Özgürgün’ün istifasıyla ilgili Meclis oylamasına işaret eden Şahali, bir an önce seçime gidilerek iradenin yeniden tecelli edeceği koşulların sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokollerde kararların ortak olduğunu ancak öncelik sırasının KKTC halkının ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini belirten Şahali, tüm vekilleri ettikleri yemine uymaya çağırdı.

"Eylülde maaş ödeme sorunu yoktu"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, eğer Eylül sonunda maaşların ödenmesinde sorun yoksaydı, Covid-19 pandemisinin başından beri kamu gelirlerinde çok ciddi bir daralma olmadıysa ve bu süreçte Türkiye’den malzeme ve nakit yardımı alındıysa, “ödenecek sorun yoktur demedi” açıklamasının bugün de geçerli olması gerektiğini söyledi.

"Hükümet Türkiye’nin imaj çalışmasını yapıyor"

Karantina ve test kiti giderleri gibi giderlerin Maliye raporlarına göre 400 milyonluk bir ek külfet oluşturmadığını anlatan Şahali, “Bu noktada ya o gün de bu kaynak yoktu, seçim çalışması olarak bu açıklama yapıldı ya kaynak vardı ve hâlâ vardır ve hükümet imaj çalışması yapmaktadır, ‘Türkiye bizi çok sever. Bize gönlünü de kucağını da kasasını da açar’ demek istemektedir” şeklinde konuştu.

"Oğuz: Amcaoğlu 13. Maaşlar ödenecek sorun yoktur demedi"

Yerinden söz alan Oğuz da, ilgili açıklamayı yapan Olgun Amcaoğlu’yla konuştuğunu, Amcaoğlu’nun o dönemde “13. maaşlar bir haktır” dediğini, “ödenecek sorun yoktur demediğini” kaydetti.

O dönem Amcaoğlu’nun basın danışmanın hazırlayıp sunduğu programda bu ifadelerin kullanıldığını kaydeden Şahali, konuyu araştırıp çıktığını, ortada hassas bir konu bulunduğunu, birkaç gün önce Tufan Erhürman’ın da benzeri bir sorusu üzerine de böyle bir açıklama yapılmadığını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



24/12/2020 13:52