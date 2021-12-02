Şahali: Faiz Sucuoğlu gelince UBP değişmedi

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, ülkemizde her geçen gün alım gücünün düştüğünü, birçok vatandaşımızın çok zorda olduğunu belirterek, “Maalesef ülkemizde bayat ekmekler ve geçmişte hayvanlar için satılan az etli kemikler mecburiyetten gıda maddesi oldu” dedi.

Ülkede büyük ekonomik sıkıntılar olduğunu, erken genel seçimin de bu nedenle önem taşıdığını ifade eden Şahali, “Ülkeyi daha iyi bir noktaya getirmek için, iradeyi değiştirmek ve hükümete gelmek istiyoruz” diye konuştu.

Erkut Şahali, UBP Genel Başkanının değiştiğini ancak zihniyetin değişmediğini belirterek, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun son 3 yıldır hükümetin ve partinin çeşitli kademelerinde görev aldığını, UBP’nin 3 yıldır ülkeye yaşattıklarının, söz sahiplerinden birinin de Sucuoğlu olduğunu iddia etti.

UBP’nin hükümette olduğu sürece arınamayacağını öne süren Şahali, UBP’nin kamu kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanmadığına halkı ikna etmesi gerektiğini, UBP’de isimlerin değiştiğini ancak haksız istihdamlar ve arazi dağıtılması gibi konular değişmediğini söyledi.

Şahali, “UBP arınmalıdır. Hükümetteyken UBP arınamaz. UBP, arınmadan bir kez daha hükümete gelmemeli” diye konuştu

Erkut Şahali, Haber Kıbrıs WEB TV'de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Aday adaylarını ve sıralamasını üye seçecek”

CTP’de milletvekili aday adaylarını ve sıralamasını üyenin seçeceğine dikkat çeken Şahali, “Elektronik oylama sistemi olacak. Oy verme işleminin bitiminden 15 dakika sonra sonuçlar belli olacak” diye konuştu.

“Karma oy sistemi seçmen ve YSK lehine basitleştirilemedi”

Ad-Hoc komitede görüşülen ancak sonuç alınamayan karma oyun kaldırılması veya değiştirilmesi konusuna değinen Şahali, “Maalesef karma oyu kaldırmadık veya değiştiremedik. Oybirliği ile karar alınmasını eleştiremeyiz. 2018’den beri karma oy konusunda sıkıntılar ortada. CTP olarak karma oyun kaldırılmasını istiyorduk. En azından karma oy üzerinde değişiklik olabilirdi. Karma oy sistemi seçmen ve YSK lehine basitleştirilemedi. Son sistem zordu” ifadelerini kullandı.

“CTP mühür istiyor”

CTP’nin karma oyun yerine mühür vurulmasını isteyeceğini anlatan Şahali, “Karma oy vermek isteyen seçmene hata yapmaması ve oyunu yakmaması için yardımcı olunmalı. Karma oyların mühüre dönüştürülmesi için çalışma yapılacak” şeklinde konuştu.

“Seçim kitapçığımızda esasa dokunan ifadeler kullanılacak”

CTP’nin seçim kitapçığının baskıya girdiğine dikkat çeken Şahali, “2 yıldan beridir ülkede yaşanan sorunları yalın bir şekilde anlatacağız. Diğer partilerden farklılıklarımızı sade bir şekilde açıklayacağız. Esasa dokunan ifadeler kullanılacak. Geniş bilgi almak isteyenler dijital ortamdan ulaşabilecek” dedi.

“Hükümet ortağımızın kim olacağını merak ediyoruz”

Propaganda süreci başlamadan yayınlanan anketleri yorumlamak için çok erken olduğuna vurgu yapan Şahali, “Bizim için önemli olan vatandaşın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileridir. Buna göre bir program yapmaya odaklandık. Seçimden sonra CTP hükümeti kuran bir parti olacak. Ortağımızın kim olacağını merak ediyoruz. Sorumluluktan kaçmayacağız hükümette yer alacağız” diye konuştu.

“CTP tek başına iktidara gelmeli”

Ülkede her türlü koalisyonların denendiğini ancak tek başına CTP’nin olduğu bir hükümetin kurulmadığını aktaran Şahali, “Hükümetteyken programlarımızı tamamen uygulayamadık. Ortakları aşan programlar vardı. Örneğin ‘Yurttaşlık Yasası’nı hükümet ortaklarının isteksizliğinden ve görüş ayrılıklarından dolayı yapamadık. CTP’nin programlarını uygulaması için tek başına iktidara gelmesi gerekir” ifadelerini kullandı

“Sucuoğlu gelince UBP değişmedi”

UBP genel başkanının değiştiğini ancak zihniyetin değişmediğini dile getiren Şahali, “UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, son 3 yıldır hükümetin ve partinin çeşitli kademelerinde görev aldı. UBP’nin 3 yıldır ülkeye yaşattıklarının, söz sahiplerinden biri de Sucuoğlu’dur. Halkı düşünseydi Azerbaycan’dan sosyal medya fenomenlerine 69 bin sterlin verilmesi kararına en başta bakanlar kurulunda engel olurdu” dedi.

“Bayat ekmek gıda maddesi oldu”

Ülkede her geçen gün alım gücünün düştüğüne işaret eden Şahali, “Bayat ekmekler ve geçmişte hayvanlar için satılan az etli kemikler mecburiyetten gıda maddesi oldu. Halkın gıda kalitesi düştü. Ülkede büyük ekonomik sıkıntılar var. ‘Memleketin derdi seçim değil geçimdir’ diyorlar. Ülkeyi daha iyi bir noktaya getirmek için iradeyi değiştirmek ve hükümete gelmek istiyoruz” diye konuştu.

“CTP sorumlu muhalefet yaptı”

CTP olarak sadece eleştirilerde bulunmadıklarını aynı zamanda sorumlu muhalefet yaptıklarını belirten Şahali, “Pandemi döneminde faizler düşükken borçlanılmasını istedik ancak dönemin başbakanı Ersin Tatar bunu kabul etmedi. Bizim önerimizi dikkate almadılar ama daha sonra daha yüksek faizden borçlanıldı” dedi.

“Bütçe dönemimizde, krize rağmen 50 milyon TL fazla verdi”

Dövizin artmasından dolayı vatandaşın geçinemediğine ve hükümetin yeterli önlemleri almadığına vurgu yapan Şahali, “Döviz bizim hükümetimiz döneminde de artmıştı ancak devlet gelirlerinden feragat edilerek önlemler alındı. 550 milyon TL açık beklenirken ve Güvenlik Kuvvetleri harcamaları için 350 milyon TL ödenmesine rağmen, o dönem 50 milyon TL bütçe fazlalığı verildi. Kamu çalışanlarına yüzde 30 ve asgari ücretlilere yüzde 40 artış yaptık” diye konuştu.

“Halkın gözü önünde partizanca işler yapılıyor”

Seçim öncesi yapılan istihdamlar ve partizanca icraata da değinen Şahali, bunların kabul edilebilecek şeyler olmadığını ama tümünün de halkın gözü önünde yapıldığını söyledi.

Şahali, “Bakan olduğumda iki kez istihdam yaptım, ikisinde de münhale çıktık. Yangın hazır kuvvet ekipleriyle ilgili ilk kez münhale çıktık. 3 çok okunan gazetede duyuru yayınladık, ikisinde de münhal açtık. Noter huzurunda ve canlı yayın yaparak kura yöntemiyle 125 kişi belirledik. Süt endüstrisi kurumuna da 6 kişi istihdam yaptık. İstihdam bakanın ve belirlediği yönetim kurulunun iki dudağı arasındaydı. Bir üniversiteden destek aldık ve sınav yaptık” dedi.

“UBP, arınmadan bir kez daha hükümete gelmemeli”

UBP’nin hükümette olduğu sürece arınamayacağını iddia eden Şahali, “UBP kamu kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanmadığına halkı ikna etmeli. UBP’de isimler değişiyor ancak haksız istihdamlar ve arazi dağıtılması gibi konular değişmiyor. UBP arınmalıdır. Hükümetteyken UBP arınamaz. UBP, arınmadan bir kez daha hükümete gelmemeli” diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



02/12/2021 20:40