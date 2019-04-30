Şahali: Genetiğiyle oynanmış tohum getirilmesi kesinlikle yasak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, suyun en değerli doğal kaynak olduğuna işaret ederek, su izinlerinin verilmesi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye’den getirilen suyun gelişinin somutlaştığı 19 Temmuz 2010 tarihli anlaşmada Nazım Çavuşoğlu’nun imzası bulunduğuna dikkat çekerek, suyun fiyatının belirlendiği o anlaşmada ortada kalan bazı unsurların bulunduğundan 2 Mart 2016’da imzalanan anlaşmanın sancılı olduğunu aktardı.

Türkiye’nin kendi koşullarının belirleyici olduğu ihalelerin devam ettiğini kaydeden Şahali, bu suyun sorumluluğunun tamamen Türkiye’de olduğunu söyledi. Şahali, zaman sapması veya yapılamayan işler nedeniyle “bizim dönemimizde bunlar yapıldı, sizin döneminizde neler yapıldı” diye bir tartışmaya girmeyi doğru bulmadığını kaydetti.

Sulama tüneli inşaatının devam ettiğini ve bu konudaki kontrolün de Türkiye’de olduğunu anlatan Şahali, su konusunda yapılan diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Yağmur suyu ve göletlerin temizlenmesi konusundaki çalışmaların kesintisiz devam etmesinin şart olduğunu vurgulayan Şahali, göletlerin ıslahı konusunda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan su sıkıntısının planlı bir su kesintisi olduğunu vurgulayan Şahali, çalışmaların Türkiye Devlet Su İşleri tarafından yapıldığını ifade etti.

Zeytinyağı konusundaki denetimlerin kesintisiniz yapıldığını söyleyen Şahali, halk sağlığının her şeyden önde geldiğini vurguladı.

Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası’nın ülkeye genetiğiyle oynanmış tohum getirilmesini kesinlikle yasakladığını söyleyen Şahali, ancak hayvansal yemlerde ve gıda ürünlerinde bunun önüne geçilemediğini kaydetti.