Şahali: Görevimizin başındayız, yarınlar için

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, uzun süren Bakanlar Kurulu toplantısını özetledi.

Şahali, uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Huzur ve güven için hizmet etmeye devam edileceğini" söyledi.

Şahali, şu kısa açıklamayı yaptı:

Merak yoğunluğunu görüyor ve anlayışla karşılıyorum.

Oldukça uzun ama son derece verimli bir Bakanlar Kurulu toplantısını tamamladık.

Yarının bugünden daha huzurlu ve güven içinde yaşanması için halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Şimdi, gün içinde ilgilenme fırsatı bulamadığımız işlerimizi ele almak üzere bakanlığımızda görevimizin başındayız...