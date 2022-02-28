Şahali: Hükümet, güven duyulacak bir programla karşımıza çıkmayı başaramadı

Hükümet programına ilişkin söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gazeteci Ali Kişmir’e okunan dava ve CTP Eski Milletvekili Okan Dağlı’nın Türkiye’ye alınmamasını eleştirerek konuşmasına başladı.

Kıbrıs Türk demokrasisinin büyük tehdit altında olduğunu savunan Şahali, Ali Kişmir’in muhatap olduğu davayı, basın özgürlüğü üzerinde büyük bir kara bulutun dolaştığının göstergesi olarak değerlendirdi.

Şahali, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy’un Türkiye’ye kimlerin alınmayacağını Türkiye Cumhuriyeti’ne sormakla ve muhatapları bilgilendirmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu’nun başbakan olduktan sonra yaptığı açıklamalarda, “inanılmaz” kelimesini çok fazla kullandığını belirterek, “Sucuoğlu’nun beni kendine inandırmakta daha fazla çaba sarfetmesi gerekiyor” dedi.

Ülkedeki pahalılık ve fakirleşmeye değinen Şahali, başbakanın seraları ziyaret ettiğine işaret ederek, başbakandan hafiyelik görevi beklemediklerini vurguladı. Şahali, Euro’ya endeksli muhasebe sistemine geçişi elzem gördüklerini vurguladı.

“Hükümet, güven duyulacak bir programla karşımıza çıkmayı başaramadı” diyen Şahali, kendi ayakları üzerinde duran ekonomi, emek en yüce değerdir, kamu reformu, 5 yıllık ekonomik kalkınma planı gibi ifadelerin Sucuoğlu hükümetinde eğreti durduğunu söyledi.

Kamu reformunun ülkenin ertelenemez temel ihtiyaçlarından biri olduğuna vurgu yapan Şahali, “Hükümet samimiyse, mart ayı çıkmadan bu Meclis’e kamu reformu yasa tasarısını getirmekle yükümlüdür” dedi.

Kıbrıslı Türk sporcuların elde ettiği bireysel başarıların desteklenmesi gerektiğini de söyleyen Şahali, özellikle bilardo konusunda dünya çapında Kıbrıslı Türk oyuncular olduğunu belirtti.

Serbest Liman Yasası’na göre limanın sanayiden sorumlu bakanlık bünyesinde olması gerektiğini söyleyen Şahali, “Sanayi dairesi mi yanlış yerde serbest liman mı?” diye sordu.

Ek bütçeye her zamankinden fazla ihtiyaç olduğunu vurgulayan ve programda ek bütçeye niye işaret edilmediğinin izahını isteyen Şahali, hükümetin ekonomik rotasının ne olacağının ifade edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Elektrikte çoklu tarifenin kaldırılmasını da eleştiren Şahali, bu uygulama kaldırılarak en iyimser şekliyle yüzde 15 zam yapıldığını savundu.

Yerel Yönetimler konusuna da değinen Şahali, Belediyelerin batmasına sebep olanın “populist yönetim anlayışı” olduğunu vurgulayarak, ülkede belediye sayısı kaç yapılırsa yapılsın, kötü yönetilirse batacağını söyledi.

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28/02/2022 19:24