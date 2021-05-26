Şahali: Kalkınma Bankası, devlet kurumlarına borç vermemeli

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Bafra turizm merkezlerinde, yasaya aykırı bir şekilde 3 turizm tesisine solar yatırım izni verilerek, orman alanlarının talan edildiğini söyledi.

Ormanların kullanılması için yasal olarak “kamusal yarar” olması gerektiğini savunan Şahali, burada böyle bir şey olmadığını, tam tersine toplum yararına ters şekilde bölgenin yapısını toptan değiştirecek adımlar atıldığını kaydetti.

Bakan inisiyatifiyle 3 işletmeye yasaya aykırı orman arazilerinin peşkeş çekilmesini kabul edilmez olarak nitelendiren Şahali, bu konuda polisin hareket etmediğini, basının olayın üzerine gitmediğini ve çevre örgütlerinin cılız seslerle tepki verdiğini söyledi.

Öte yandan, Kalkınma Bankasının ülke ekonomisi için reel sektöre yatırım maksatlı kredi verdiğine, misyonunun bu olduğuna dikkat çeken Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’na (SÜTEK), Kalkınma Bankası’ndan kredi verilmeye çalışıldığını ama bundan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.

Erkut Şahali, Haber Kıbrıs web TV’de “Markaj” programına konuk olarak, Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

"Fikri Bey’in özrü kabahatinden büyüktür"

Daimi İkamet Tüzüğü hakkında konuşan CTP milletvekili Erkut Şahali, "Şeyh Nazım Dergahı için kişiye özel bir izin verildiği söyleniyor ancak başka dergahların da önü açılabilir. Bakanlar Kurulu kararları kurula giderken etüt edebilsinler diye en geç pazartesi tüm bakanlara verilir. Bu tüzük değişikliğinden Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun haberi olması gerekirdi" dedi.

İnanç turizmi ile ilgili bir karar geçiyorsa, basında yer alıyorsa ve turizm bakanı konuyu mecliste öğreniyorsa ortada bir uyurgezerlik olduğunu belirten Şahali, "Bakansanız ve sadece bakarsanız kimseyi suçlamaya hakkınız yoktur. Bakana özel dosya gelir, bakan isterse incelenmesi için yönlendirebilir. Bakanlar kurulu ülkeyi yönetmekle hükümlüdür. Bakanlar kendi konuları dışında da ilgili olmalıdır. Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı’nı eleştiren bir bildiri yayınladı ama Fikri Bey’in özrü kabahatinden büyüktür" diye konuştu.

"Dergahlar laikliğe aykırıdır"

Erkut Şahali, dergahlarla ilgili şöyle konuştu:

"Laik düzende dergahlara yer yoktur ve ülkede kayıtlı değildir. Rahmeti Şeyh Nazım’ın evi kültürel bir değerdir. İslam aleminde muteber bir yeri vardır ve inkar etmiyoruz ancak bunu bir kurum olarak kabul etmek ve onun için özel tüzük yapmak laikliğe aykırıdır. Dergahlara geleceklere ayrıcalık yapılacağını söylemek bu yapıları tanımak anlamına gelir. Bu yapılar siyasi alanda istismar ediyorlar…"

"İşler hükümetin doğasına uygun ilerliyor"

Hükümetin yine borçlanmaya gideceğine işaret eden Şahali, "İşler hükümetin doğasına uygun ilerliyor. Türkiye'den para geleceği ve işlerin hızlanacağı konusunda laflar edilir. Türkiye’ye gidilir sonuç alınamayınca borçlanmaya gidilir" ifadelerini kullandı.

"Kalkınma Bankası, devlet kurumlarına borç veremez"

Kalkınma Bankasının ülke ekonomisi için reel sektöre yatırım maksatlı kredi verdiğine dikkat çeken Şahali, "Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ve Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu’na (SÜTEK), Kalkınma Bankası’ndan kredi verilmeye çalışılıyor. Kalkınma Bankası bu kurumlara borç veremez. Bu durum Kalkınma Bankasını da zora sokar. ‘Kalkınma Bankası alacağının peşine düşmez’ diye bir algı oluştu, kazık atılacak en kolay kurum olarak görülüyor. Kalkınma Bankası siyasiler tarafından yönetilir. Devleti ve Kalkınma Bankasını zora sokanlar ülkedeki kamu bankalarının başına getirildi" şeklinde konuştu.

"Egemenliği Türkiye'nin hazinesine bağlamak doğru değil"

UBP’nin hükümet etmeyi, “Biz Türkiye'den kolay kaynak elde ederize” indirgediğini ama bunun da gerçekleşmediğini ifade beden Şahali, “kolay para elde ederiz” dediklerini ama bu anlayışla iplerin Türkiyeli yetkililerin elinde olduğu ve kukla bir hükümet olunacağını bilinmesi gerektiğini söyledi. Şahali, "Türkiye'nin katkıları önemlidir ancak egemenliği Türkiye’nin hazinesine bağlamak doğru değil" dedi.

"Bafra'da orman arazileri talan ediliyor"

Bafra turizm merkezlerinde orman alanlarının talan edildiğinden bahseden Şahali,"Yasaya aykırı 3 turizm tesisine solar yatırım izni veriliyor. Zeytin ağaçları sökülüyor ve otellerde peyzaj olarak kullanıyor. Hükümet, ‘bizden önceki dönemde bu izinler verildi’ diyor. Bugün de budan önceki bakan da UBP’dendi" dedi.

"3 işletmeye yasaya aykırı orman arazileri peşkeş çekildi"

Ormanların kullanılması için kamusal yarar olması gerektiğini savunan Şahali, "Bölgenin yapısı toptan değişecek. Bakan inisiyatifi ile 3 işletmeye yasaya aykırı orman arazileri peşkeş çekildi" diye konuştu.

"Rüşvet iddiaları var"

Orman arazilerinin kiralanması için kendisinin bakan olduğu dönemin öncesinde kullanmak için rüşvet iddialarının olduğunun kendilerine söylendiğini anlatan Şahali, "Kiralama talebini bakanlar kuruluna götürdüm ve rüşvetle anılan bir alanın kiralaması uygun görülmedi" dedi.

"Oğuz imzaladı, Çavuşoğlu yapılaşmaya izin verdi"

Söz konusu arazilerin kendisinden sonra verildiğini anlatan Şahali, "Benden sonra imza atan Dursun Oğuz’dur ve inşaatların başlamasını sağlayan Nazım Çavuşoğlu'dur" diye konuştu

"Polis, çevre örgütleri ve basın sessiz"

Şehir Planlama Dairesi'nin Ülkesel Fizik Planına ve bölgedeki emirnamelere aykırı olarak hareket edildiği yönünde uyarıda bulunduğuna işaret eden Şahali, "Polis uyuyor, basın üzerine gitmiyor ve çevre örgütleri cılız seslerle tepki veriyor" ifadelerini kullandı.

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26/05/2021 12:31