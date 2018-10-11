Şahali, Kamu İş’in Yeni Yönetimiyle Görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) yeni yönetimiyle görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Şahali, Kamu-İş’in Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Şahali, Kamu-İş’in ülkenin en köklü sendikalarından biri olduğunu, kamudaki yetkili sendika olarak sorumlulukları bulunduğunu kaydederek, yeni yönetime başarı diledi.

Serdaroğlu da, iş barışının sağlanması yönünde çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.