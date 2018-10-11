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Şahali, Kamu İş’in Yeni Yönetimiyle Görüştü

Erkut Şahali, Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) yeni yönetimiyle görüştü.

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11/10/2018

Şahali, Kamu İş’in Yeni Yönetimiyle Görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) yeni yönetimiyle görüştü.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Şahali, Kamu-İş’in Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. 
Şahali, Kamu-İş’in ülkenin en köklü sendikalarından biri olduğunu, kamudaki yetkili sendika olarak sorumlulukları bulunduğunu kaydederek, yeni yönetime başarı diledi.
Serdaroğlu da, iş barışının sağlanması yönünde çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

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TAGS: Erkut Şahali, Kamu İşçileri Sendikası, haber, kıbrıs
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