Şahali, Kamu İş’in Yeni Yönetimiyle Görüştü
Erkut Şahali, Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) yeni yönetimiyle görüştü.
11/10/2018
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) yeni yönetimiyle görüştü.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Şahali, Kamu-İş’in Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Şahali, Kamu-İş’in ülkenin en köklü sendikalarından biri olduğunu, kamudaki yetkili sendika olarak sorumlulukları bulunduğunu kaydederek, yeni yönetime başarı diledi.
Serdaroğlu da, iş barışının sağlanması yönünde çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.