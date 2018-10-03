Şahali müjdeyi verdi…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali kuraklık haritası ile ilgili BRT’de yayınlanan Gündem +’ya katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şahali kuraklık haritasının, Genel Tarım Sigortası Fonu’nın hasat mevsimi öncesi aldığı uydu fotoğrafları, Meteoroloji Dairesi’nin yağış miktarları haritası, Genel Tarım Sigortası, Tarım mühendisleri ve Kıbrıs Türk Çiftçileri Birliği’nden oluşan heyetin bir aylık gözlem tutanaklarıyla oluştuğunu açıkladı.

Şahali, “Kuraklık haritasında yüzde 50, yüzde 70, yüzde 90 kurak bölgeleri ve kuraklık tespiti yapılamayan bölgeler diye 3-4 renk kullanılmıştır. Dolayısıyla bu renkler çerçevesinde, çiftçilerin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak, ürün almış olmaları halinde muhtemel gelirleri ön görülerek bir tazminat miktarı saptanacak ve bu konuda ödemelerle ilgili arayış başlamış olacak” dedi.

Bakan Şahali, kuraklık ödemelerinin önemli bir bölümünün 19 Ekim tarihinde yapılacağını söyledi.

Öngörülen tazminat miktarlarının tamamını bir seferde ödeme şansının olmadığını vurgulayan Şahali, bir miktar ödeme ile çiftçilerin yeni üretim sezonunda hareket kabiliyeti kazanabilmelerini sağlama hedefinde olduklarını belirtti.

Bakan Şahali ‘kuraklık var neden üretim yapılıyor?’ sorusuna da yanıt verdi.

Şahali, “hiçbir ürünün nasıl olsa kuraklık olacak deyip üretilmediği hal, kuraklık yıllarında yaşadığımız bir sürü ardışık sorunun yaşandığı haldir. Bu konuda yapılacak çok şey yok. Keşke yer altı ve üstü su kaynaklarımız gereken miktarda olsaydı, o zaman yağış olmayan zamanlarda biz sulama yaparak ihtiyaç duyduğumuz ürünü elde edebilmiş olurduk” dedi.

Çiftçi kuraklık tazminatı alarak haksız bir gelir sağladı görüşünün, doğru bir değerlendirme olmadığını da ifade eden Şahali, “Tarımsal üretim olmadığı an dışa bağımlılığımız artar,kamu maliyesi yükü artar” şeklinde konuştu.