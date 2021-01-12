Şahali: “Nisan ayında seçimle, seçim icraatları ve istihdamlarını engellemeyi hedefledik”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP’nin cumhurbaşkanlığını kazanmak için her şeyi yaptığını ama bu süreçten sonra geri dönülmez birçok sorun yaşadığını, kaybettiklerinin kazancından fazla olduğunu iddia ederek, “Mağluptur bu yolda galip” dedi.

CTP’nin nisan ayında erken seçim yapılması konusunda partide görüş birliğine vardığını anlatan Şahali, ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirdiklerini, seçime yönelik icraatlar ve istihdamların önünü almak için nisanda seçimi uygun bulduklarını kaydetti.

Erkut Şahali, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Seçimi kazandılar ama büyük sorunlar yaşamaya başladılar””

UBP’nin cumhurbaşkanlığını kazanmak için her şeyi yaptığına dikkat çeken Şahali, “Seçime doğrudan müdahaleler oldu. UBP kendi içinde sorunlar yaşamaya başladı. Mağluptur bu yolda galip” ifadelerini kullandı.

“Saner’in başkanlığı iradeyi yansıtmıyor”

UBP’ye ve seçimlere müdahaleler olduğunu anlatan Şahali, şöyle konuştu:

“Ersin Tatar’ın aday olmasıyla ilgili destek vermeyeceği düşünülen milletvekilleri müdahaleyle yemekte bir araya getirildi. Kurultay sürecinde yaşananlar üyelerin iradesinin hükmü olmadığını ortaya çıkardı. 12 bin üyeden 7 bini kurultaya gitti. Aday bile olmayan biri başkan oldu. Ersan Saner’in başkanlığı iradeyi yansıtmıyor.”

“Canaltay’ın 13 oyunda bile UBP’liler yok”

Erkut Şahali, Meclis Başkan yardımcısının ana muhalefette yer aldığı için meclis başkanının iktidarın hakkı olduğunu düşünerek meclis başkanlığı için aday çıkarmadıklarını aktardı. Şahali, hükümet ve UBP’nin Resmiye Canaltay’ın arkasında durmadığını ifade ederek, “Canaltay UBP içinde yapılan ön oylamada oylamada 11 oy, mecliste ise 13 oy aldı. Mecliste 18 vekili olan UBP’den tam oy alamadı. İddia ediyorum Canaltay’ın aldığı 13 oyun içinde bile UBP’den oy vermeyenler var” diye konuştu.

“Tarım bakanlığı bütçesinde kriz yaşandı”

Şahali, bugün Tarım Bakanlığının bütçesi görüşülürken kriz yaşandığını anlatarak, bu olayın bile UBP milletvekillerinin birbirine tahammül edemediğini ve sorun yaşadığını kanıtladığını söyledi. Şahali mecliste yaşananları şöyle anlattı:

“Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bütçeyle ilgili sıkıntı yaşandığını, geçen yıl 190 milyon TL bütçenin, bu yıl yine 190 milyon olarak öngörüldüğünü söyledi. Çavuşoğlu, geçen yıl bakanlık bütçesi için 40 milyon TL maliyeden destek geldiğini, buna rağmen 10 milyon TL borç olduğunu açıkladı, artış talep etti. Çavuşoğlu, komite üyelerine, ‘Artış talebine onay vermeyeceksiniz bütçeye ret verin’ dedi. Bu mesaj, bütçeyi artırmasını sağlaması istenen Başbakan Saner içindir. Çavuşoğlu, mevcut bütçeye yaklaşık 30 milyon liralık ek bir bütçe sundu. Muhalefet olarak önerileri yaptık ancak ret verdik. Komite başkanı Sunat Atun ve Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun girişimiyle bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. Maliye bakanının görüşü bile alınmadı. Maliye bakanı, komite başkanına toplantıyı durdurmasını istemiş ama komite başkanı ‘İrademize müdahale edemezsiniz’ diyerek toplantıyı kapattı. Bunlar normal şeyler değildir.”

“Garabet bir hükümetin başbakanı”

Hükümetteki tüm bakanlıkların bir bütün olduğuna işaret eden Şahali, “Bir bakan sadece kendi bakanlığını düşünmemelidir, diğer bakanlıklar da düşünülerek hareket edilmelidir” dedi.

Şahali, ‘garabet bir hükümetin başbakanı’ dediği Ersan Saner’in, kendisine sahip çıkılmaması sonrasında erken seçim çağrısı yaptığını anlattı.

“Alo Beşir olayı”

Türkiye’nin her istediğini emirmiş gibi yerine getirmenin doğru olmadığına ve yanlış bir algı oluşmasına neden olduğuna dikkat çeken Şahali, CTP’nin eski başkanlarından ve eski Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun göreve geldiği ve hükümet kurmaya çalıştığı günlerde “Alo Beşir olayı” yaşandığını ama o olayda Türkiye’den gelen talebin yerine getirilmediğini anımsattı.

Şahali, olayı şöyle anlattı: “Hükümet kurma çalışmaları kapsamında Özkan Yorgancıoğlu, Türkiye’den Beşir Atalay’dan UBP ile hükümet kurulması telkinini aldı. Türkiye’den daha iyi para alabilmek için hareket etmedik ve UBP’yle değil DP ile kurduk. İstediği olmadı diye Türkiye bize küsmedi. İlişkiler devam etti. Başbakanlığa Ömer Kalyoncu gelince de ilişkiler devam etti. İki eşit taraf olarak Türkiye’den su temin projesinde müzakereler yaptık. Davutoğlu ve Kalyoncu anlaşmayı imzaladı…”

“Nisan’da erken seçimi uygun bulduk”

CTP’nin nisan ayında erken seçim yapılması konusunda partide görüş birliğine vardığını anlatan Şahali, “Ülkenin içinde bulunduğu durum değerlendirildi. Seçime yönelik icraatlar ve istihdamların önünü almak için erken seçimi uygun bulduk. Ülkenin durumu iyi değilken, müsteşar atanıyor ama meclis başkanı seçilemiyor. Bütçenin geçirilmesi, seçim yasakları süreci ve seçim yasasını salgına yönelik düzenlemek için nisan ayını seçtik” ifadelerini kullandı.

“CTP dışında erken seçim isteyen yok”

CTP dışında erken seçimi isteyen bir parti şimdilik olmadığını anlatan Şahali, “UBP’nin geneli Başbakan Saner’le hemfikir değil, erken seçim Saner’in görüşüdür ve partide değerlendireceğini söyledi. Beklentimiz UBP milletvekillerinin başkanlarına sahip çıkması ve yaptığı çağrıya kulak vermesidir” dedi.

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12/01/2021 22:02