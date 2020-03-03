Şahali Su Sorununa Dikkat Çekti

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Suda Acil Durum Önlemleri” konulu konuşmasında, yaz döneminde su sıkıntısı yaşanmaması adına yapılması gerekenlere değindi.

Türkiye’den gelen suyun tamirine yönelik çalışmalarda henüz ihalenin yapılmadığını söyleyen Şahali, suyun hayatın devamı açısından olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu söyledi.

Yerel su kaynaklarının gözetilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Şahali, patlak borunun 8 Ocak’ta kamuoyu bilgisine getirildiğini ve üzerinden iki ay geçtiğini ve ihale açıldıktan sonra da iki ay geçmesinin beklendiğini belirtti.

Şahali, tamirin sona ereceği zamana bakıldığında rezervler konusunda alarm zillerinin çalması gerektiğini söyleyerek, tasarrufa ilişkin çağrı yapılmadığını kaydetti.

Yaz mevsiminde susuz kalmamak için hemen şimdi harekete geçmek gerektiğini söyleyen Şahali, bakanlığın tasarruf yönünde çağrı ve çalışma yapması gerektiğini belirtti.

Şahali, tarımsal alanda Türkiye’den gelen suyun kullanılmasının sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Hakkında çok spekülasyon yapılan Türkiye’den gelen suyun birçok derde merhem olduğunu ancak suyun bilinçli ve doğru kullanılması gerektiğini söyleyen Şahali, bakanlığı bu yönde bir kampanya yapmaya davet etti.

03/03/2020 15:06