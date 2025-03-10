Şahali, Tabanca İzinleriyle İlgili Yanıtsız Sorulara Tepki Gösterdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda CTP Milletvekili Erkut Şahali tabanca izinleriyle ilgili sorulara cevap verilmediği gerekçesiyle 62 madde uyarınca söz aldı.

Konuyla ilgili yanıtlanmayı bekleyen sorular olduğunu belirten Şahali, bireysel silahlanmanın günlük hayatın bir parçası haline geldiğini, yaşanan kriminal olayların da rushatlı silah izinlerini ihtiyaç haline getirdiğini savundu.

Şahali, Meclise verilen soruların isteğe bağlı değil zaruri olarak cevaplanmasının mevzuat gereği olduğunu vurguladı. Şahali, yanıt verilmediği sürece bu soruları sormaya devam edeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da sorulara hafta içerisinde cevap vereceklerini söyledi.