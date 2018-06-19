Şahali, Tarım Suyu Projesiyle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Su İşleri Dairesi’nin Güzelyurt bölgesi için yürüttüğü “Tarım Suyu Projesi”yle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenliyor.

Su İşleri Dairesi’ne bağlı Kum köy tesislerinde yarın yapılacak bilgilendirme toplantısı saat 11.00’de başlayacak.

Su işleri Dairesi ile bakanlık yetkililerinin de yer alacağı toplantıya üretici birlikleri, bölge halkı ve ilgi duyan herkes katılabilecek.