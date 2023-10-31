Şahali: Tarımsal arazilerin kiralanmasıyla ilgili şu anda vahşet yaşanıyor

Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor.

Genel Kurul’da “Tarımsal Arazi Kiralamalarında Dursun Oğuz Kriterlerine Genel Bir Bakış” konulu bir konuşma yapma istemiyle kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, kendi isminin yer aldığı konuşmanın sırasını bilmesine rağmen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un orada olmamasını eleştirdi.

Hükümetin diğer konularda olduğu gibi tarımsal arazi kiralamalarında da adalet kaygısı taşımadığını öne süren Şahali, bu konuda belli başlı geleneklerin korunmasına dair de kaygı taşınmadığını söyleyerek, gayri adil uygulamalar yapıldığını ve kamu vicdanının yaralandığını savundu.

“Tarımsal arazilerin kiralanmasıyla ilgili şu anda vahşet yaşanmaktadır” diyen Şahali, bu icraatların mağdurunun tarım kesimi olduğunu kaydetti.

Konuşmasını Bakan Oğuz’un yanıt vermesi için yaptığını belirten Şahali, “Kendisini bekleyecek değilim, kendisini bekleyen bereket arzusunda olan Kıbrıs Türk çiftçisidir” dedi.