Şahali:Tavuk ithalatı konusu istismar edilmeye çalışılıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tavuk ithalatı konusunun istismar edilmeye çalışıldığını belirterek, bu adımın fiyat göstergelerine bakılarak tüketiciyi korumak adına atıldığını ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi’nde eleştirileri yanıtlayan Bakan Şahali, tarımsal üretimin, bilimsel yöntemlerle ve tarım master planlarıyla hazırlanması gerektiğini kaydederek, ülkedeki Tarım Master Planın gözden geçirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Arpa fiyatları konusunun bakanlığı en fazla meşgul eden konuların başında geldiğini kaydeden Şahali, Arpa ve sütün gerçek değeri üstünden alınıp satılabilmesinin sağlanması ve TÜK ile SÜTEK‘in birer müdahale unsuru olarak rekabet ortamının güvenliğini temin edebilecek kabiliyeti kazanmasının önemli olduğunu söyledi.

Toprak ürünleri Kurumunun borç yükünü hazinenin devraldığını açıklayan Şahali, bunun TÜK’e geniş bir hareket imkanı getireceğini söyledi.

TÜK’ün yoluna devam edeceğini vurgulayan Şahali, üreticiye destek olmak için değerinin altında satılan arpanın fiyatında düzenlemeye gidildiğini bunun da tepkiye neden olduğunu ifade etti.

Süt fiyatında da yeniden düzenleme yapıldığını kaydeden Şahali, hayvan üreticileriyle yapılan protokol gereği yıl sonuna kadar maliyet destek primine başlandığını anlattı.

Kamu İhale yasasının Meclisten oybirliği ile geçtiğini anımstan Şahali, süreç içinde ortaya çıkan aksaklıkların bugün veya gelecek Bakanlar kurulunda ele alınacağını ve Mecliste de mutabakatla geçeceğine inanç belirtti.

Tavuk ithalatı konusunun istismar edilmeye çalışıldığını söyleyen Şahali, ülkedeki sektör yapılanması ve fiyat göstergelerine bakılarak tüketiciyi korumak adına bu adım atıldığını ifade etti.

Bu adımın herhangi bir müracaat ve talep olmadan atıldığını vurgulayan Şahali, gıda güvenliği şart aranarak yapılacak tavuk itahlatı müracaatlarına olumlu yanıt verileceğini de söyledi.

Bakan Şahali, bu kararın yerli üretimi desteklelemedikleri anlamına gelmediğini de ifade ederek, yurttaş menfaatini üretici menfaati kadar önemsediklerini vurguladı.

Şahali, ülke kuraklık haritasının hazır olduğunu ve bugünkü Bakanlar Kurulundan bunun geçirilmesinin söz konusu olduğunu da açıkladı.

Kuraklık tazminatlarının ödenmesinde ek kaynak ihtiyacının söz konusu olacağını belirten Şahali, devletin imkanını zorlayarak ödemelerin yapılacağını ifade etti.