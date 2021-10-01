Şahali: Tosunoğlu, imaj yapacak diye Kooperatif’teki kusurlarını hatırlattı

CTP milletvekili Erkut Şahali, Başbakan Ersan Saner’in dokunulmazlığı kaldırılan, 2 yıldır meclise gelmeden maaşını almaya devam eden, mahkemeden kaçan Hüseyin Özgürgün’ü gidip ziyaret ettiği ve destek istediği için halkına saygı duymadığını söyledi. Şahali, Saner’in mimar bir başbakan olarak Cumhurbaşkanlığı sarayını çizmesi için Türkiye’den gelen mimara vatandaşlık verdiği için kendi mesleğine de saygı duymadığını belirtti.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun, geri dönmeyen kredilerle ilgili yaptığı basın açıklamalarının başarısız bir halkla ilişkiler çalışması olduğunu, çünkü imaj yapmak isterken, geçmişte Kooperatif Merkez Bankası’ndaki kusurlarının gündeme geldiğini kaydetti.

Şahali, “Tosunoğlu bugüne kadar 748 milyon TL borcun geri dönmediğini söylüyor ancak kendisinin Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu başkanı olduğu dönemde sorunlu 50 milyon TL kredi verildi” dedi.

“Enerji iletimi, üretimi ve tahsilatı CTP hükümeti dönemlerinde atıldı”

Bir izleyicinin AKSA’nın sözleşmesinin CTP tarafından uzatıldığı ile ilgili sorusunu yanıtlayan Şahali, şöyle konuştu:

“AKSA ülkeye geldiğinde hükümette UBP ve TKP vardı. Görev süresinin uzatılmasında CTP’nin imzası var. O dönem enerji konusunda sıkıntılar aşılmamıştı. CTP’nin hükümette olduğu dönemlerde enerji konusunda adımlar atıldı. 1994’te küçük ortak iken Rumların elektriği vermemesi sonrasında elektrik santrali kuruldu. CTP daha sonra hükümete gelince jeneratörler alındı. Nakil hatları ve trafolar geliştirildi. Scada sistemi kuruldu. CTP’den sonra hükümete gelen UBP, enerji konusunda adım atmadı. CTP daha sonra hükümete gelince yatırımlarını sürdürdü. Enerji iletimi, üretimi ve tahsilatı adımları CTP hükümeti dönemlerinde atıldı.

“Her yurttaşın iradesi meclise yansıtılmalı”

Seçim barajının yüzde 10’a yükseltilmesi ile ilgili gelen soruya cevap veren Şahali “Yüzde 5 olan seçim barajı bile yüksek, düşürülmesini istiyoruz. Birileri mecliste sorun çıkarıyor diye halkın temsiliyetini görmezden gelemeyiz. Her yurttaşın iradesi meclise yansıtılmalı” ifadelerini kullandı.

“Tosunoğlu’nun açıklamaları başarısız halkla ilişkiler çalışması”

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’nun geçen gün geri dönmeyen kredilerle ilgili yaptığı basın açıklamalarını başarısız bir halkla ilişkiler çalışması olarak niteleyen Şahali, Tosunoğlu’nun Kalkınma Bankası üzerinden imaj yapmak isterken, geçmişte Kooperatif Merkez Bankası’ndaki kusurlarının gündeme gelmesine yol açtığını söyledi.

Şahali, “Tosunoğlu bugüne kadar 748 milyon TL borcun geri dönmediğini söylüyor ancak kendisinin geçmişte Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı sorunlu 50 milyon TL kredi verildi. Kalkınma Bankası’nda münhalsiz duyurusuz istihdamlar yapılıyor ve krediler veriliyor. UBP-HP Hükümeti döneminde kredi yeterliliği olmayanlara kredi verildi. Siyasi yakınlıktan dolayı verilen krediler özel sektörde haksız rekabet yarattı” dedi.

“Merkez Bankası soruşturma yapacak ve ceza verilebilecek”

Yönetim kurulu üyeleri hükümet tarafından atanan Kalkınma Bankası’nda olduğu gibi Kooperatif Merkez Bankası’nda da benzer sorunlar olduğuna vurgu yapan Şahali, “Usulsüz kredilerle ilgili Merkez Bankası soruşturma yapacak ve ceza verilebilecek. Bankaların denetleme kurumu Merkez Bankası ise Kooperatif Şirketler Mukayyitliği de tüm kooperatifleri denetleme kurumudur. Süreçler işlemelidir. Polis, başsavcılık ve mahkeme bacağı çalışmalıdır. Gecikmeler olursa o zaman sistem gözden geçirilmelidir” diye konuştu.

“Asya bebek Kıbrıs Türk halkının kenetlenmesine neden oldu”

Asya bebeğin tedavisinin üstlenilmesinin bir halkla ilişkiler çalışması olup olmadığıyla ilgili gelen soruyu yanıtlayan Şahali, “Asya Bebek Kıbrıs Türk halkının kenetlenmesine neden oldu. Asya Bebek bir aynadır, baktığımızda dünyadaki yerimizi görüyoruz. Siyasi bir değerlendirme ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Asya Bebek, Türkiye üzerinden Yunanistan, oradan Güney Kıbrıs’a gelirken başbakan bari güzellik yarışmasında derece alanlarla görüşmeseydi. Görüşme, bir gün sonraya kalabilirdi” dedi.

“Meclise gelmeyen Özgürgün ile görüşenSaner, mesleğine saygı duymuyor”

Cumhurbaşkanı Sarayı’nın projesini yapan mimarın iş yapabilmesi için vatandaşlığa alınması ve başbakanın meslekten men edilmesi için meslektaşlarının girişim başlatması hakkında konuşan Şahali, “Öncelik kendi insanımızı yetiştirmek ve değerlendirmek olmalı, eğer bir işi yapabilecek biri yoksa geçici süreler için dışarıdan faydalanmalı. Dokunulmazlığı kaldırılan ancak milletvekilliği düşürülmeyen ve 2 yıldır meclise gelmeyen, yargıdan kaçan ama maaşını almaya devam eden Hüseyin Özgürgün ile görüşen, destek isteyen Başbakan Saner, halkına saygı duymamaktadır. Öte yandan mimar başbakan, Cumhurbaşkanlığı sarayını çizsin diye Türkiye’den gelen bir mimara vatandaşlık vererek, kendi mesleğine de saygı duymadığını göstermiştir” şeklinde konuştu.

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01/10/2021 16:49