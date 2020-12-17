Şahali: TÜK’ün bir an önce düzlüğe kavuşturulması gerek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin hükümet programını değerlendirdikleri konuşmalarıyla devam ediyor.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, konuşmasında, Kıbrıs adası etrafındaki doğal gazda hangi bağlamda eşit hak olduğunu sordu.

Kıbrıs konusunda devlet politikası olarak ifade edilen görüşlerin, devlet politikası olmadığını savunan Şahali, konuşmasında tarım konusuna da değinerek, tarımsal desteklerin etkin ve verimli kullanımına ilişkin hükümet programında belirtilen hedefin son derece soyut olduğunu ileri sürdü.

Süt ürünlerinin önemine değinen Şahali, küçük ve orta ölçekli işletmelerin destekleneceğinin ifade edildiği hükümet programında, bu küçük ve orta ölçekli işletmelerin somut bir şekilde belirtilmesi gerektiğini vurguladı.

Şahali, Süt Endüstrisi Kurumu’nun tarihinde ilk kez borç batağında savrulduğunu, pandemi bahane gösterilerek borç yükü altında ezildiğini, Süt Endüstrisi Kurumu’nun tekrar ayağa kaldırılması gerektiğini kaydetti.

TÜK’ün de çok zor durumda olduğunu, TÜK’ün Kıbrıs Türk hayvancısı için çok önemli olduğunu vurgulayan Şahali, TÜK’ün de bir an önce düzlüğe kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

TÜK’ü ambarları boşalmış vaziyette görevi devralan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun işinin çok zor olduğunu belirten Şahali, hellim konusuna da değinerek, hellim tescilinin hayvancının hayata tutunabilmesi için elzem olduğunu vurguladı.

Hükümetin üretici ile birlikte ticaretin ahlaki ve eşitlikçi bir şekilde gelişmesi işin çalışması gerektiğine işaret eden Şahali, TC’den gelen suyun tarımsal kullanımına başlanmadığını, hükümet programında suyun tarımsal kullanımına ilişkin bir proje bulunmamasını eleştirdi.

TC’den gelen su konusunda atılan nutukların abartılı olduğunu savunan Şahali, evsel kullanım haricinde kalan suyun çok küçük bir tarımsal alanda kullanılmasının mümkün olduğunu, kalan bu su ile tüm bölgelerde tarım yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Sadece Güzelyurt’taki tarım alanlarında etkin ve filli kullanımına yetebileceğine işaret eden Şahali, tarımsal dönüşümü sağlayacak projelere değindi.

Şahali, hükümetin bu programla uyumlu bir bütçe sunmaları temennisinde bulundu.

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17/12/2020 20:14