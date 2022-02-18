Şahali: UBP, CTP’nin ihtiyaç duyduğu güvenceyi veremiyor

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, UBP’nin CTP’ye bazı konularda güvence veremediğini, CTP olarak güvenceye ihtiyaç duyduklarını belirtip, UBP’nin devlet ciddiyetinden uzak tavırlar sergilediğini, UBP’lilerin içinde bulundukları mental durumdan dolayı onlarla hükümet kuramayacaklarını kaydetti.

Şahali “Güvenceye ihtiyacımız var. Bizi ikna edebilirlerse, ikna olursak UBP ile bir kez değil iki kez bile hükümet kurarız” dedi.

UBP’nin “Kıbrıs sorununda federal çözüm modeli” ve “Stabil para birimine geçme” konularına sıcak bakmadığını, bazı kesimlerin ise, bunları geri planda bırakarak hükümet kurulması önerisi yaptığını anımsatan Şahali, “Kıbrıs sorununu ve ekonomik sorunların ana nedeni olan Türk Parası’nın değer kaybını görmezden gelerek, geri planda tutarak hükümet kurmamız mümkün değildir” diye konuştu.

Erkut Şahali, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı…

“UBP ekonomik yıkımın altından nasıl kalkacağını söylemiyor”

UBP ile hükümet kurulması konusuna değinen Erkut Şahali, “Biz Euro’ya endeksli muhasebeyi öneriyoruz. UBP ekonomik yıkımın altından nasıl kalkacağını söylemiyor. ‘Radikal kararlar alınacak’ diyen UBP, neleri nasıl başaracağından bahsetmiyor. Kapı bazen içerden değil, dışardan kapatılır. Hükümet kurulacaksa programı olmalı. Hükümet 5 yıllık bir süreç için kurulur. Hükümet kurulurken vade konulmaz. ‘İki yıllık program hazırlayalım sonra bakarız’ denilemez. Takvim konulmalıdır” dedi.

“Ekonomideki sıkıntı Türk Lirası’nın değer kaybıdır”

Erkut Şahali, UBP ile ortaklığa girilecekse ekonomi konusunda ne yapılacağının belirtilmesi gerektiğini savunarak, “Ekonomideki sıkıntı Türk Lirası’nın değer kaybıdır. Gelir getirici ve başarılı çalışmalar yapılsa bile Türk Lirası alıp götürüyor. Euro gibi istikrarlı bir paraya geçilmeli. Gelir gider dengesi kurulmalı” ifadelerini kullandı.

“Çalışanın kayıplarını korumak için Euro’ya endeksli muhasebeye geçilmeli”

Çalışanın kayıplarını korumak için Euro’ya endeksli muhasebeye geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Şahali, “Devletin gelirleri dövize endekslidir. Geriye kalan Türk Lirası olan vergi ve harç yükümlülükleridir. Euro karşılığı maaş alacak olanlar bu yükümlülüklerini yerine getirebilir” şeklinde konuştu.

“Maraş, Türk sorumluluğunda olan bölgelerden farklı bir statüdedir”

UBP ile ayrıştıkları Kapalı Maraş konusundaki düşüncelerini anlatan Şahali, “Kapalı Maraş ile ilgili BM kararı vardır. Türk sorumluluğu içinde yer alır ancak Türk sorumluluğunda olan bölgelerden farklı bir statüdedir. Bu durum göz ardı edilemez” diye ifade etti.

“Kalıcı istikrar ancak Kıbrıs sorunu ile çözülür”

Dünyanın kabul ettiği Türk tezi federasyon yerine Rumların asla görüşmeyeceği iki ayrı devletli çözüm modelini CTP’nin kabul etmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Şahali, “Kalıcı istikrar ancak Kıbrıs sorunu ile çözülür. Federal bir çözümle gerçekleşir. Çözüm konusunda adım atılmamasının nedeni son olarak Türk tarafının masayı dağıtmasındandır. 2017 yılında çözüm masasını dağıtan Anastasiadis, federal çözümü reddeden Türk tarafı nedeniyle meleğe dönüştü” dedi.

Bazı kesimlerin, Kıbrıs sorununu ve stabil para birimini geri planda bırakarak hükümet kurulması önerisi yaptığını anımsatan Şahali, “Kıbrıs sorununu ve ekonomik sorunların ana nedeni olan Türk Parası’nın değer kaybını görmezden gelerek, geri planda tutarak hükümet kurmamız mümkün değildir” diye konuştu.

“CTP, Kıbrıs Türklerinin haklarına ve statüsüne geri dönüş için kuruldu”

CTP’nin kuruluş amacından bahseden Şahali, “CTP’nin adında yer alan cumhuriyetçi kelimesi Kıbrıslı Türklerin haklarına ve statüsüne geri dönüş için kuruldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Türk tezi federal çözüm ortaya atıldı ve bu konuda çalışmalar yapıldı. Çözüm için adımı Türkler atarken, Rum kaçındı ancak son dönemde Türk tarafı çözümü reddeden oldu” ifadelerini kullandı.

“İkna olursak UBP ile bir kez değil iki kez bile hükümet kurarız”

UBP’nin devlet ciddiyetinden uzak tavırlar sergilediğini iddia eden Şahali, “Sınıflarda tavan sıvaları öğrencilerin başına yıkılırken, cumhurbaşkanlığı sarayı yapmaktan bahsettiler. Pandemi nedeniyle yapılan yaklaşık 500 kişilik istihdamın ne iş yaptığı sorusunun cevabını veremediler. Bu kişiler, milletvekillerine ve bakanlara hizmet vermesi için kullanıldı. ‘Parayı Türkiye veriyor meclis binası ve cumhurbaşkanlığı sarayı yapılmasına neden karşı çıkılıyor?’ deniliyor. Türkiye parayı veriyorsa, onlara o zaman okul ihtiyacı olduğu söylensin, okul yapılması istensin. Bu mental durumlardan dolayı ortaklık yapamayız. Güvenceye ihtiyacımız var. İkna olursak UBP ile bir kez değil iki kez bile hükümet kurarız” dedi.

“Sucuoğlu, kendi milletvekillerine güvenmiyor”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, söylememesi gerekeni ilk kez söylediğine dikkat çeken Şahali, “Sucuoğlu, ‘hükümeti kuramazsak bir erken seçim daha yaparız’ dedi. Seçimden galip çıktılar ve hükümeti kurmak için bir küçük ortakla bile yeterli sayıya ulaşabilirler ancak Sayın Sucuoğlu, hükümet ortakları yanında bakanlık bekleyen UBP’deki milletvekillilerine güvenmiyor” ifadelerini kullandı.

“Sucuoğlu, 18 CTP’li vekilin nisaba destek vereceğini biliyor”

Sucuoğlu’nun CTP ile neden hükümet kurmak istediğine değinen Şahali, “UBP içinde herkes bakanlık istiyor. Kimisi açıkça ‘hakkımdır’ diyor, kimisi ise ‘yeteri deneyime sahibim’ diyor. Bakanlık alamayanlar sorun çıkarıyor. CTP’de bakanlık almayanlar sorun yaratmıyor, Sucuoğlu hükümete CTP ile girdiğinde 18 CTP’li vekilin nisaba destek vereceğini biliyor ve kendi bakanlarıyla birlikte meclisi açacağına inanıyor” şeklinde konuştu.

“Yasa önerilerimizle hükümete yardım ve ülkeye hizmet edeceğiz”

CTP’nin hükümette veya muhalefette olması durumunda mutlaka toplum yararına çalışacağını kaydeden Şahali, “Hükümette olmasak bile olumlu işlere onay vereceğiz. Olumsuz işlerin karşısında ise çelik bariyer duvar olacağız. Milletvekilliği kazanan hukukçu sayımız arttı, komitelerde çalışacağız. Yasa önerilerimizle hükümete yardım ve ülkeye hizmet edeceğiz” dedi.

“Sennaroğlu bakan olamadı diye CTP’den ayrıldı”

Bir izleyicinin geçmişte CTP içinde de bakanlık konusunda sorun yaşandığını hatırlatması üzerine Şahali, “İzleyicimiz Sayın Önder Sennaroğlu’nu kastediyor. Sennaroğlu, onun yerine ben Tarım Bakanı oldum diye partiden ayrıldı. Keşke ayrılmasaydı, son seçimde UBP’de ön elemeden geçemedi. UBP’de sıradan olan bakanlık tartışması ilk kez bizde o zaman sıra dışı olarak yaşandı” ifadelerini kullandı.

“Mobese görüntüleri bir yere sızdı mı?”

Falyalı cinayetine de değinen Erkut Şahali şöyle konuştu:

“Maalesef bu olay göstere göstere yaşandı. İhtimal ortadaydı. Cinayetle ilgili istihbarat sorunu yaşandı. Yapılan resmi açıklamada sürat botu kullanılmadığı söylenirken, ülkede bulunmayan ve olayda kullanılan silahlarla ilgili de açıklama yapılmalıdır. Ustaca planlanan cinayetin ardından polisin çok kolay faillere ve delillere ulaşması da anlamlıdır. Mizansen gibi görünüyor. Umarım polisin üstün başarısıdır. Polis ve savunmanın dosyaları önemlidir. Olayın aydınlatılması önemlidir ama daha önemli olan suç işlenmeden önlenmesidir. Bazı mobese görüntüleri Türkiye medyasında yer aldı. Mobese görüntüleri bir yere sızdı mı? Bu sızıntı olduysa ya sistemde sorun var ya da ilgili yasaya aykırı davrananlar var. İddia edildiği gibi kara para aklama olayı varsa devlet bunu kurutmalıdır. Vergi kaçırılıyorsa denetim altına alınmalıdır…”

Bu habere tepkiniz:



18/02/2022 13:46