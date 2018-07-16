Şahali: Ülkede kaçak et pazarı ciddi bir boyutta

Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki kabine, bugün son ekonomik ve siyasi gelişmelerin değerlendirildiği bir basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına tüm kabine üyeleri katıldı. Basın toplantısında Başbakan Erhürman’ın ardından kabinedeki bakanlar da söz alarak açıklamalarda bulundular.

Toplantıda konuşan Tarım Bakanı Erkut Şahali , et fiyatlarıyla ilgili olarak konuştu. Şahali, vatandaşın eti daha ucuza alabilmesi için çalışmalar olduğunu, ancak ülkede kaçak et pazarının ciddi bir boyutta olduğunu ve bunun toplu tüketim mekanlarına yönlendirildiğini söyledi.

Küçük başın hayvancıya 27 TL, büyük başın ise 15 TL’den malolduğunu anlatan Şahali, Güney Kıbrıs’ta daha fazla çeşit olduğunu, fiyatlandırmanın da buna göre şekillendirildiğini belirtti.