Şahali: Yaratılan felaket palyatif dokunuşlarla yok edilemez

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak okutulup onaya sunulacaklara yer verildi. Bu bölümde, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündemindeki Kamu Çalışanları Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi onaya sunuldu. Tezkere, oybirliği ile kabul edildi.

Tasarı üzerine Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu söz aldı. Amcaoğlu, yasa değişikliğinin 472010 yasası ile 779 sayılı yasa tahtında kamuya giren çalışanlar arasındaki adaletsizliğin ve sıkıntının giderilmesi için hazırlandığını söyledi.

Amcaoğlu, “472010 yasası tahtında istihdam edilenlerin terfi için 7 yıl çalışma koşulu, sınav için de 70 puan şartı var. 779 sayılı yasada terfi için 3 yıl çalışma, 50 puan yetiyor. Düzenleme bu konuda oldu” dedi.

ŞAHALİ

CTP milletvekili Erkut Şahali de söz aldı.

Şahali, “Bu yasa 2010’da UBP tek başına iktidarken geçti. Yasa kimin zamanında geldi, oydu, buydu demek yerine halktan özür dileyin. 472010 sayılı yasa bu toplumda derin yaralar açtı. Yaratılan felaket palyatif dokunuşlarla yok edilemez. Gerçekler acıdır. Bu garabeti el birliği ile temizlemeliyiz.” dedi.

Şahali’nin bu açıklaması ile Genel Kurul’da sesler yükseldi. Özellikle iktidar kanadı, Şahali’ye tepki gösterdi.

Şahali’ye yerinden cevap veren Amcaoğlu, “Çarşı grubu gibi her şeye karşı çıkıyorsunuz Sayın Şahali. Bana ne zaman özür dileyip dilemeyeceğimi siz söyleyemezsiniz” dedi.

Bütçede 2 milyarlık bir açık olduğunu söyleyen Erkut Şahali, bu düzenlemenin mali hesaplamasının ne olduğunu sordu.

Şahali, kamuda yaşanan tüm sorunlara Kamu Reformu ile çare bulunabileceğini vurguladı.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de söz aldı.

Özyiğit, “Şimdi bir düzeltme yapılıyor. Bu adım doğru… Terfilerde izlenecek mekanizma için adım atıldı. Peki, tek sorun terfiler mi? Özelleştirme Yasası’nın düzeltmesi nerede? Bir sürü alanda ciddi adaletsizlikler var…Kamu reformu ile bütün adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri giderelim” dedi.

HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun Türkiye’den gelecek parayla ilgili açıklamasına işaret eden Cemal Özyiğit, “Para Türkiye’den ne zaman gelecek belli değil. Gelecekmiş gibi hayal kurmaktan ve ufka bakıp beklemekten vazgeçelim. Kendi ayaklarımız üzerine nasıl durabiliriz? Biz bunu yapmak isterken bize çelme takıldı. Bu ülkede kaynak da vardır. İrade de olsun. Kamu reformu da bunun için önemlidir. Bu reformu Meclise getirin.” dedi.

AMCAOĞLU, ŞAHALİ’YE “HADDİNİZİ AŞMAYIN” DİYEREK SESLENDİ

Yeniden söz alan Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Devletin sürekliliğine inanın. CTP 47/2010’u hazırladı, geçiremedi. Hükümetten gittiniz. UBP iktidara geldi ve bunu geçirdi. Lütfen geçmişinize sahip çıkın” dedi.

Amcaoğlu, Şahali’ye “Haddinizi aşmayın” diyerek seslendi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bu konunun bakanlıklarını ilgilendirdiğini, bu konudaki çalışmayı bugün burada duyduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “Sıkıntı yok. Geniş kapsamlı ve ciddi bir yasa. Komiteden oy birliği ile geçtiği için biz de onay vereceğiz” dedi. Sucuoğlu, öneri hakkındaki çalışmalar konusunda bakanlıkla istişare içinde olunmasını istedi.

Genel Kurulun gündeminde bulunan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde ivedilikle görüşülen Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi önümüzdeki haftaya ertelendiğinden onaya sunulmadı.

Genel Kurulda, daha sonra Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kuruldaki üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Tezkerelerin onaylanmasından sonra Maraş konusunda 62. Madde tahtında söz alındı.

17/02/2020 14:51