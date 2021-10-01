Şahali: Ahmet Benli’nin Lefkoşa’dan aday gösterileceği iddiaları gerçek dışıdır

CTP milletvekili Erkut Şahali, Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi KKTC’de de yerel seçimlerin bir yıl ertelemesi ile çabalarını eleştirerek, CTP’nin yerel seçimlerin ertelenmesine sıcak bakmadığını söyledi.

Yerel Yönetimler reformunu mevcut başkanlar gerçekleştiremedi diye seçimlerin ertelenmesine gerek olmadığını, göreve yeni gelecek başkanların reformu yapabileceğini belirten Şahali, Anayasaya aykırı bir şekilde seçimleri ertelemeye çalışmanın yanlış olduğunu söyledi.

CTP’nin hedefinin 28 bölgede belediye başkan adayı çıkarmak olduğunu ifade eden Şahali, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin Lefkoşa’dan aday gösterileceği iddialarının gerçek dışı, dedikodudan ibaret olduğunu vurguladı.

Erkut Şahali Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“CTP olarak komite toplantılarına eksiksiz katılıyoruz”

Meclis tatildeyken kendisinin yer aldığı komitenin 2 kez toplandığını belirterek, “CTP olarak komite toplantılarına eksiksiz katılıyoruz. Bazı UBP’li üyeler, komite toplantılarına katılmasa bile biz katılıp nisabı sağlıyoruz. İş yapmak için komitelerdeyiz. Yeni yasama yılında 8 yasa tasarısı gündeme gelecek” dedi.

“Yerel seçimlerin ertelenmesi kabul edilemez”

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın Güney Kıbrıs’ta olduğu gibi yerel yönetim seçimlerinin bir yıl ertelemesi ile ilgili açıklamalarına değinen Şahali, “Yerel Yönetimler reformunu mevcut başkanlar gerçekleştiremedi diye seçimlerin ertelenmesine gerek yoktur. Göreve yeni gelecek başkanlar reformu yapabilir. Gerekçe göstererek Anayasaya aykırı bir şekilde seçimleri ertelemeye çalışmak yanlıştır” diye konuştu.

“28 bölgede belediye başkan adayı çıkarmak istiyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin hedefinin 28 bölgede belediye başkan adayı çıkarmak olduğunu anlatan Şahali, “CTP yerel seçimlere hazırlanıyor ve yapılmasını istiyor. Parti meclisi 7 belediye başkan adayını onayladı. Yerel yönetimler seçimleriyle ilgili tanıtımlar pazartesi günü başlıyor” şeklinde konuştu.

“Benli’nin Lefkoşa’dan aday gösterileceği konusu dedikodudur”

Mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterildiği ancak Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin ise Lefkoşa’dan aday gösterileceğinden dolayı adaylığının açıklanmadığı yönünde gelen soruyu yanıtlayan Şahali, “Benli’nin Lefkoşa’dan aday gösterileceği konusu dedikodudur. İkamet yeri Gönyeli’dir. Gönyeli de yarattığı değişim önemlidir. Keşke Lefkoşa’da belediye başkanlığı yapabilseydi. Lefkoşa’ya dokunsaydı Lefkoşa daha iyi bir noktada olurdu” dedi.

“Özçınar, UBP ile birlikte hareket eden belediye başkanlarının yanında yer alıyor”

Belediyeler Birliği Başkanı ve yönetiminin tüm belediyelerin çıkarları doğrultusunda hareket etmediğini savunan Şahali, “CTP’li belediyeler, Belediyeler Birliğinde temsil edilmiyor. Belediyeler Birliği tüm belediyelerin ortak çıkarları doğrultusunda hareket etme kabiliyetini yitirdi. Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, UBP’yle ve UBP’lilerle birlikte hareket eden belediye başkanlarının yanında yer alıyor” diye konuştu.

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01/10/2021 16:29