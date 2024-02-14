Şahali'den Arıklı'ya: Kurultayınız batsın!

Yeniden doğuş Partisi Genel başkanlık seçimi yaklaşırken genel başkan adayı Talip Atalay ve Erhan Arıklı arasındaki partili bir kişinin işe girişi ile alakalı eleştiriler sırasında sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın, işe aldığı bir kişiyi kurultayda kendisine destek vermeyeceği gerekçesiyle tehdit ettiği iddiasıyla ilgili sert bir açıklama yaptı.

Şahali, "yarattıkları düzen bu, bu düzen hepimizi tehdit ediyor" sözleriyle sitem etti.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"partide emek veren birisi olarak işe girdim"

"sahada gece yarılarına kadar çalışarak geldik buralara"

KUTULTAYINIZ BATSIN

Arıklı işe aldığı birini, kurultayda kendisine destek vermeyeceği için tehdit ediyormuş.

O tehdit edilen de, sabahlara kadar sahada emek verdiğini ve partiye emek verenin işe girme hakkı olduğunu söylüyor.

İşte yarattıkları düzen bu!

Şaşırmadık değil mi!

Bu düzen hepimizi tehdit ediyor!

Sabahlara kadar ders çalışıp dirsek çürütmek, beyni "boşa" yorup da sınav geçmek de ne ki!

Partiye hizmetin gelecek güvencesi yerine geçtiği bu düzen artık yama tutmaz.

Ya tümden değişecek, ya da altında ezim ezim olacağız.

Değiştireceğiz...