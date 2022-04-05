Şahali'den sert tepki: ''Yeter artık''
05/04/2022
Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, bakanların Meclis'te olmamasına sert tepki gösterdi.
Şahali, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ara vermesini ve Bakanların meclise davet edilmesini istemesine rağmen Töre'nin ara vermemesi üzerine gerginlik arttı.
"Artık Yeter" diye bağıran Şahali'ye UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak tepki gösterdi.
Şahali hükümet yetkililerinin mecliste olma zorunluluğu olduğunu yineledi.
Şahali “Hem sağır hem körsünüz bu halkın gerçeklerini fark etmiyorsunuz yeter artık!” diyerek eleştirilerini sürdürdü.