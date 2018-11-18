Şahali’den Taşkent Doğa Parkı’na ziyaret

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, önceki gün, Taskent Doga Parki ve Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni bir grup mesai arkadaşıyla birlikte ziyaret etti.

Direktörleri Kemal Basat ve ekibi, yürüttükleri çalışmalar hakkında Bakan Şahali’ye çok ayrıntılı bir bilgilendirme ve oryantasyon gerçekleştirdi.

Şahali sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda şöyle konuştu:

Kendilerine çok teşekkür ederim. İlk izlenimim, ülke standartlarımızın çok üstünde bir kurum yarattıkları ve işlerini gönüllülükle ama aynı zamanda tutkuyla yaptıklarıdır.

Adeta bir adanmışlık haliyle, çölde vaha yaratmışlar ve gelir öngörüsünden uzak, yaban hayatın korunmasıyla ilgili olarak hizmet veriyorlar. Rahabilite ediyorlar, korumaya çalışıyorlar, eğitim veriyorlar. Kapıları halka açık Taşkent Doğa Parkı, aynı zamanda bir yaşam alanı olarak da ziyarete açık ve hizmettedir. Sahip olduğumuz kısıtlı kaynaklarımızı seferber ederek, kendileriyle kalıcı bir çözüm ortaklığı ve işbirliği geliştirmek üzere sözleştik.

Böylesine başarılı bir girişimle, bu alanda dünyada ses getirecek işlere imza atmak, sadece onlar için değil, her bir Kıbrıslı Türk için gurur sebebi olacaktır.