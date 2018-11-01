Şahali:Yasa ile ilgili görüşlerin tümünü muteber görüyoruz

Toplantıya, Avrupa Birliği Uyum Komitesi üyeleri, AB Koordinasyon merkezi yetkilileri , bazı belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ile sektör temsilcileri katıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Tohum ve Üretim Materyalleri yasasının Meclis’te komite aşamasında görüşüldüğünü Genel Kurul’dan geçtiğini ve Cumhurbaşkanı’na gittiği aşamada hazmedilmiş olmadığının ortaya çıktığını dolayısı ile bakanlık olarak platforum düzenlemeyi uygun gördüklerini söyledi.

Yasa ile ilgili dile getirilen görüşülerin her birini muteber saydıkları için platforumu oluşturduklarını kaydeden Şahali, amaçların ülkede tarımın daha adil daha sürdürülebilir ve insan dostu olarak devamını sağlamak olduğunu söyledi.

Dile gelen görüşlerin, kaygıların tamamını saygı ile karşıladığını belirten Şahali, Bakanlık olarak herhangi bir ön kabul ve ısrarla hareket etmediklerini ifade etti.

Yasanın teknik olarak arzu edilen biçimde ele alınmamış olabileceğini belirten Şahali, “oluşan duyarlılık bizim açımızdan muteberdir. Dolayısı ile bizzat bizim girişimimiz ile Sayın Cumhurbaşkanından yasanın daha olgun hale getrilmesi ve ona göre Cumhuriyet Meclisiinden geçirilmesi maksadı ile iadesini talep ettik.” dedi.

Tohum ve Üretim Mataryelleri yasasının düzenlenen toplantıda ele alınacağını ardından Meclis’te karara bağlanacağını ve mevzuatın bir parçası haline geleceğini söyleyen Şahali, düzenlenen toplantının yapıcı verimli ve sonuca götüren bir toplantı olmasını diledi.

AB Uyum Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Armağan Candan da Avrupa Birliği’ne uyum komitesinin yada ülkedeki Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarının çok ciddi bir boyutta seyrettiğini söyledi.

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin ve AB’den gelen uzmanların katkıları ile bugüne kadar bir çok yasa üzerinde çalışıldığını ve topluma kazandırıldığını söyleyen Candan, yasların çıkmasının önemli olduğunu ama onun ötesinde ilgili tüzüklerin hayata geçirilmesi noktasının çok daha önemli olduğunu kaydetti.

Candanın konuşmasının ardından katılımcılar yasa ile ilgili görüşlerini dile getirdiler.