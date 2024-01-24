Şahan Gökbakar, Buket Aydın kavgası büyüyor

Haber Sunucusu Buket Aydın’ın “ Yemeğe gittiğim erkek hesabı ödemeli” sözü Türkiye’de yeni bir tartışmayı ateşledi.

Buket Aydın’ı video ile ti’ye alan Gökbakar’a Buket Aydın çok sert bir yanıt verdi.

"Dünden beri dolaşımda olan videomla ilgilidir. İlişki koçu sevgili Adil Yıldırım ile YouTube kanalımda yaptığımız söyleşinin bir bölümü kesilmiş. Sohbet ettiğimiz konu kadınların artık kendi değerini bilmemesi ile ilgili bir bölümdü. Orada söylediğim hesabı erkek öder benim görüşümdür. Kimseyi ilgilendiren bir durum değildir. Ancak burada bile görüyorum konuyu hemen muhalif kesim alıp önce Buket Aydın tepki çekti diye servis ediyor. Oysa burada tepki çekecek bir durum yok. Sonra bildiğimiz troller hemen saldırıya geçiyor. Karısı bir holding yöneticisi olan sürekli Abd de şu kadar maaş alıyordum diye zırvalayan gözlüklü tipitip bir terbiyesiz var. Eskiden maymunlara fındık fıstık atılırdı buna burada üye oluyorsun ekonomi konuştuğunu zannediyor tamamıyla zırva… Medya maymunu değil twitter maymunu bir çapsız. Bir de eski bir komedyen bozması var. Video çekmiş sanırım. Beni engellemiş göremiyorum o yüzden. Ama eminim diğer videoları gibi bu da komik değildir. Geçmişte evinin balkonunda oyuncularla sevişen evlendiği gibi ilk işi karısına işi bıraktırmak olan ki “iç çamaşırı koleksiyonu yapıyordu” son dönemde muhalefete yalakalıktan başka bir işi olmayan enine boyuna geniş kişiyi anlamışsınızdır. Allah size akıl fikir versin kadın düşmanı reziller!"

Gökbakar kısa süre önce yayınladığı “kime çaktın” adlı yeni videosu ile Buket Aydın’a yanıtını geciktirmedi.