Şahan Gökbakar iş ilanı verdi
Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, filmin kamera arkası ekibi için sosyal medyadan iş ilanı verdi
15/07/2018
Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, başrolünde yer aldığı Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdürüyor.
Şahan Gökbakar, sosyal medyadan verdiği ilanla, Recep İvedik 6 filmi ve kardeşi Togan Gökbahar ile birlikte kurdukları Çamaşırhane adlı yapım şirketine eleman aradığını duyurdu.
Oyuncu, ilanda şu ifadelere yer verdi: "Recep İvedik 6 filminde ve Çamaşırhane film ekibinde çalışmak isteyen sinema TV mezunu veya öğrencisi arkadaşlar lütfen CV'lerinizi [email protected] adresine yollayın."
Şahan Gökbakar, ilanın altına, "Önemli not! Bu çağrı oyunculuk için değil kamera arkası görevler içindir" bilgisini de yazdı.
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