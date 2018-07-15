HABER KIBRIS

Şahan Gökbakar iş ilanı verdi

Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, filmin kamera arkası ekibi için sosyal medyadan iş ilanı verdi

ads
15/07/2018

Şahan Gökbakar iş ilanı verdi

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, başrolünde yer aldığı Recep İvedik 6 filminin hazırlıklarını sürdürüyor.

Şahan Gökbakar, sosyal medyadan verdiği ilanla, Recep İvedik 6 filmi ve kardeşi Togan Gökbahar ile birlikte kurdukları Çamaşırhane adlı yapım şirketine eleman aradığını duyurdu.

 

Oyuncu, ilanda şu ifadelere yer verdi: "Recep İvedik 6 filminde ve Çamaşırhane film ekibinde çalışmak isteyen sinema TV mezunu veya öğrencisi arkadaşlar lütfen CV'lerinizi [email protected] adresine yollayın."

Şahan Gökbakar, ilanın altına, "Önemli not! Bu çağrı oyunculuk için değil kamera arkası görevler içindir" bilgisini de yazdı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞIMI:

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Şahan Gökbakar, haber, kıbrıs, "Şahan Gökbakar
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems