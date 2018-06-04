HABER KIBRIS

Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 6 afişi ve vizyon tarihi

Şahan Gökbakar Recep İvedik serisinin altıncı filminin afişini sosyal medyadan görücüye çıkardı.

ads
ads
04/06/2018

Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 6 afişi ve vizyon tarihi
ads

Televizyon programından, sinemaya uyarladığı Recep İvedik tiplemesiyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar, Recep İvedik film serisine devam ediyor.

Instagram’dan Recep İvedik 6'nın afişini yayınlayan Gökbakar, yeni projesinin 2019’un ilk aylarında vizyona gireceğini ifade etti. Gökbakar fotoğraf altına yazdığı notunda ise, “Recep İvedik 6, Afrika... Gülmeye hazır mısınız?” yazarak, yeni filmin Afrika'da geçeceğini de açıklamış oldu. 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Şahan Gökbakar, Recep İvedik, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems