Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 6 afişi ve vizyon tarihi

Televizyon programından, sinemaya uyarladığı Recep İvedik tiplemesiyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar, Recep İvedik film serisine devam ediyor.



Instagram’dan Recep İvedik 6'nın afişini yayınlayan Gökbakar, yeni projesinin 2019’un ilk aylarında vizyona gireceğini ifade etti. Gökbakar fotoğraf altına yazdığı notunda ise, “Recep İvedik 6, Afrika... Gülmeye hazır mısınız?” yazarak, yeni filmin Afrika'da geçeceğini de açıklamış oldu.