Şahan Gökbakar'dan Recep İvedik 6 ile ilgili yeni detaylar

Recep İvedik serisinin 6'ncı filmi için hazırlıklarını sürdüren Şahan Gökbakar, Instagram hesabından vizyon tarihi hakkında duyurusunu gerçekleştirdi.

'Şahan Gökbakar'dan Recep'in Yeni Macerası' sözlerinin yazılı olduğu görselde filmin vizyona gireceği tarih hakkında detaylar yer aldı.

"Geliyor Recep" notunun yazdığı filmin 2019 yılının şubat ayında vizyona girmesi bekleniyor.



Görselde, filmin baş karakteri Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde olması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifa kaybeden görüntüsü filmin senaryosu hakkında küçük ipuçları verdi. Filmin fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Şahan Gökbakar yeni filmin müjdesini ilk kez mayıs ayında yine Instagram hesabından yayınlandığı görsel ile vermişti.

Gökbakar haziran ayında paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı notunda ise, “Recep İvedik 6, Afrika... Gülmeye hazır mısınız?” yazarak, yeni filmin Afrika'da geçeceğini açıklamıştı.